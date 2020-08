Nous espérons que vous, votre famille et vos collègues êtes en sécurité et en santé.

OTTAWA, ON, le 6 août 2020 /CNW/ - Plusieurs questions ont été soulevées au sujet des répercussions de la pandémie de COVID-19 sur la société canadienne. Afin de répondre à ces questions, Statistique Canada a conçu de courts questionnaires pour recueillir des renseignements grâce à une approche participative sur des sujets particuliers relatifs aux répercussions de la pandémie.

Du 4 au 17 août, l'organisme effectuera la collecte de nouvelles données grâce à une enquête par approche participative intitulée Répercussions de la COVID-19 sur les Canadiens - Expérience de la discrimination. L'organisme demandera aux gens s'ils ont été victimes de discrimination fondée sur leur race, leur sexe, leur identité ou expression de genre, leur origine ethnique, leur religion, leur orientation sexuelle, leur âge, leur situation de handicap ou leur langue, et si leur expérience a changé depuis le début de la pandémie de COVID-19.

Les renseignements recueillis permettront de mieux comprendre les expériences des Canadiens qui ont été victimes de discrimination, de savoir si leur expérience a changé pendant la pandémie de COVID-19, et de savoir si la discrimination a touché certains groupes de façon disproportionnée. Ces renseignements fourniront aux Canadiens et aux décideurs des renseignements actuels et fiables qui contribueront à nous mener vers un Canada exempt de discrimination.

Comment pouvez-vous aider?

Le succès de ce projet repose en grande partie entre les mains des Canadiens. Statistique Canada souligne que plus de gens de partout au pays participeront, plus les résultats rendront fidèlement compte de leurs expériences.

Nous vous demandons donc d'encourager vos lecteurs et vos abonnés à participer. Il suffit de visiter le https://www.statcan.gc.ca/fra/enquete/menages/5323-covid-series, puis cliquez le bouton « Participez maintenant » pour lancer l'enquête.

Lien pertinent :

www.statcan.gc.ca/ladiscrimination

