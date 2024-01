Stationnement de l'Hôpital de Vaudreuil-Soulanges - Marie-Claude Nichols rencontre le ministre Dubé sur le site du futur hôpital

VAUDREUIL-DORION, QC, le 22 janv. 2024 /CNW/ - Vendredi dernier, la députée de Vaudreuil, Marie-Claude Nichols, a reçu le ministre de la Santé et des Services sociaux, Christian Dubé, dans sa circonscription. Cette visite faisait suite aux nombreuses démarches de la députée, l'automne dernier, pour que le ministre revienne sur la décision insensée du gouvernement de la CAQ de construire un stationnement en surface de 5,7 hectares plutôt qu'un stationnement étagé sur le site du futur Hôpital de Vaudreuil-Soulanges. D'ailleurs, le 21 novembre dernier, la députée Nichols déposait, à l'Assemblée nationale, une pétition initiée par l'organisme Mères aux fronts, dénonçant cette décision. Accompagnée du maire de Vaudreuil-Dorion, Guy Pilon, elle avait également réclamé l'intervention urgente du ministre de la Santé et des Services sociaux dans ce dossier. Deux mois plus tard, elle a reçu le ministre Christian Dubé pour une visite du chantier de l'hôpital, le troisième plus grand chantier en importance au Québec. Son objectif consistait à lui démontrer les conséquences de cette décision et l'importance de revenir à son engagement de construire un stationnement étagé. Elle en a également profité pour exposer au ministre d'autres enjeux en matière de santé, qui requièrent une intervention urgente de sa part.

Chantier - projet futur Hôpital Vaudreuil-Soulanges (Groupe CNW/Députés indépendants)

Bien qu'elle soit reconnaissante au ministre d'avoir répondu favorablement à son invitation, Marie-Claude Nichols a été déçue du manque d'ouverture de ce dernier. « Dans le dossier du stationnement de l'hôpital, le ministre a fourni une réponse nette, claire et définitive. Rappelant l'économie de 3 % engendrée par sa décision, il a indiqué que son gouvernement n'avait aucunement l'intention de revenir à un stationnement étagé, un non-sens pour moi. Je lui ai rappelé le devoir d'exemplarité du gouvernement en ce qui a trait au respect des normes minimales en matière d'environnement, et que ce stationnement sera le plus gros îlot de chaleur de la région. Je lui ai également souligné que nous avons déjà subi d'importantes conséquences des changements climatiques, notamment à l'occasion des inondations de 2017 et 2019. Il m'a répondu que rien ne le ferait revenir sur cette décision. »

Rappelons qu'après avoir écarté l'option du stationnement souterrain prévu pour le futur hôpital, la CAQ s'était engagée à autoriser la construction d'un stationnement étagé. Or, le gouvernement a fait volte-face en imposant un stationnement pavé en surface de 1 869 cases, l'équivalent de plus de 5 terrains de football. Ce stationnement occuperait 23 % de la superficie totale du terrain qui accueillera le futur hôpital, et deviendrait certainement le plus gros îlot de chaleur de la région.

