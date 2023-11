Stationnement de l'hôpital de Vaudreuil-Soulanges - Marie-Claude Nichols porte la grogne de la région de Vaudreuil-Soulanges à l'Assemblée nationale

VAUDREUIL-DORION, QC, le 21 nov. 2023 /CNW/ - Accompagnée du maire de Vaudreuil-Dorion, Guy Pilon et du directeur général de la Chambre de commerce et d'industries de Vaudreuil-Soulanges, Mathieu Miljours, la députée de Vaudreuil, Marie-Claude Nichols, a déposé une pétition initiée par l'organisme Mères au front de Vaudreuil-Soulanges, dénonçant la décision du gouvernement de construire un stationnement en surface de 5,7 hectares pour le futur hôpital de Vaudreuil-Soulanges.

Une forte contestation régionale

Dépôt de la pétition contre le stationnement de 5,7 hectares du futur hôpital Vaudreuil-Soulanges - Crédit photo : Équipe de Marie-Claude Nichols (Groupe CNW/Députés indépendants)

Cette pétition de 2 362 signataires, parrainée par la députée, est un argument de plus venant s'ajouter à la forte contestation régionale. En effet, outre l'organisme Mères au Front, qui est à l'origine de cette initiative, la Ville de Vaudreuil-Dorion, la MRC de Vaudreuil-Soulanges, la Communauté métropolitaine de Montréal, le Conseil régional de l'environnement de la Montérégie, l'Union des municipalités du Québec ainsi que la Chambre de commerce et d'industrie de Vaudreuil-Soulanges ont ouvertement critiqué cette décision du gouvernement, digne des années 70. La région ne souhaite pas sacrifier ses terres agricoles pour construire un stationnement pavé en surface de 1 869 places, l'équivalent de plus de 5 terrains de football. Ce stationnement occuperait 23 % de la superficie totale du terrain qui accueillera le futur hôpital, et deviendrait certainement le plus gros îlot de chaleur de la région. Comme l'a demandé à de nombreuses reprises la députée Nichols, le gouvernement doit respecter sa promesse de construire un stationnement souterrain ou un stationnement étagé.

Le devoir d'exemplarité du gouvernement

La population et les groupes de la région de Vaudreuil-Soulanges sont indignés que le gouvernement décide d'aller à l'encontre de ses propres règles. Comment est-ce possible d'accepter que le gouvernement impose des standards aux municipalités du Québec en matière d'aménagement du territoire, de protection des milieux humides et de valorisation des terres agricoles alors qu'il ne les respecte pas ? C'est une question sans réponse qui ajoute à l'indignation locale. Pour Mme Nichols, le gouvernement a un devoir d'exemplarité en matière d'aménagement du territoire et de protection de l'environnement et il ne peut pas parler des deux côtés de la bouche en même temps. Il doit respecter les mêmes règles que celles qu'il impose aux municipalités, d'autant plus que dans ce dossier, même si la municipalité a refusé de lui octroyer un permis visant le stationnement, le gouvernement est tout de même allé de l'avant. De toute évidence, c'est une question de cohérence et de respect.

Rappelons que dans le projet initial de construction du nouvel hôpital de Vaudreuil-Soulanges, il était prévu de construire un stationnement souterrain ou étagé de 1 869 places. Le gouvernement de la CAQ a toutefois décidé unilatéralement d'aller de l'avant avec un stationnement en surface de 5,7 hectares d'asphalte, qui plus est en zone agricole, ce qui est irresponsable !

Citations :

Marie-Claude Nichols, députée de Vaudreuil

« Le gouvernement doit écouter ce mouvement de contestation qui fait de plus en plus de bruit. Notre région se tient debout et se fera entendre jusqu'à ce que le gouvernement prenne la seule décision qui s'impose, soit la construction d'un stationnement étagé. J'invite d'ailleurs la députée de Soulanges, qui est totalement absente du débat, ainsi que la ministre responsable de la région de la Montérégie à être des porte-parole de la population qu'elles représentent auprès de leur gouvernement. »

Guy Pilon, maire de Vaudreuil-Dorion

« La réalisation d'un immense stationnement asphalté sans aucune vision environnementale est inadmissible pour un projet d'une telle envergure et va à l'encontre des politiques de développement durable en vigueur, tant à l'échelle municipale que provinciale, et des recommandations de l'Institut national de santé publique du Québec (INSPQ). Loin de retarder la construction ou de compromettre le projet, un stationnement étagé permettrait d'éviter la création d'un des plus vastes îlots de chaleur de la région. »

Mères au front - Vaudreuil-Soulanges

« Nous arrivons trop souvent au triste constat que les décisions sont toujours prises en fonction de l'argent. Ce sont des décisions à court terme qui ne tiennent pas compte du coût des services rendus sur l'environnement à long terme. Nous exigeons le même courage politique que celui du conseil municipal de Montréal, qui a décidé de consacrer tout son budget à l'acquisition du Mont-Royal qui, encore 153 ans plus tard, est le poumon de la métropole. Ce fameux 3 % aujourd'hui, qu'est-ce que ça vaut comparativement aux bienfaits, sur des décennies, d'un grand parc ou de la préservation des terres agricoles ? La principale demande de Mères au front, c'est de passer ces décisions au crible des impacts environnementaux, pour nos enfants et nos petits-enfants. »

Mathieu Miljours, directeur général de la Chambre de commerce et d'industrie de Vaudreuil-Soulanges

« La communauté d'affaire de la région est mobilisée contre la décision de construire ce stationnement de surface. Les promoteurs se voient imposer des règles strictes en matière d'aménagement du territoire, de protection des milieux humides et de valorisation des terres agricoles afin que notre territoire se développe sainement. Comme ils font des efforts considérables pour respecter ces règles, ils s'attendent à ce que le gouvernement du Québec montre l'exemple en s'imposant les mêmes standards. »

Source :

Laureline Baril-Boisclair

Communication

Bureau de la députée de Vaudreuil

450 424-6666

SOURCE Députés indépendants