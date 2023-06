Stationnement de l'hôpital de Vaudreuil-Soulanges - Marie-Claude Nichols demande à la CAQ de respecter son engagement

VAUDREUIL-DORION, QC, le 12 juin 2023 /CNW/ - Lors de la dernière période de questions et de réponses orales de la session parlementaire, la députée indépendante de Vaudreuil, Marie-Claude Nichols, a questionné le ministre de la Santé et des Services sociaux, Christian Dubé, sur sa décision de renoncer au stationnement étagé prévu dans le projet de construction de l'hôpital de Vaudreuil-Soulanges, pour en faire un stationnement en surface de 5,7 hectares.

La CAQ revient sur son engagement

La CAQ revient sur son engagement d'un stationnement souterrain ou étagé pour l'hôpital de Vaudreuil-Soulanges. (Groupe CNW/Députés indépendants)

Après s'être engagé, dans le projet initial de construction du nouvel hôpital de Vaudreuil-Soulanges, à construire un stationnement souterrain ou étagé de 1869 cases, le gouvernement de la CAQ a décidé d'aller de l'avant avec un stationnement en surface de 5,7 hectares, soit l'équivalent de cinq terrains de football. Pour la députée Nichols, c'est une autre promesse brisée de ce gouvernement, qui n'a aucune considération pour la population de sa région. « Je suis profondément déçue de la décision du ministre Dubé et je ne suis pas la seule ! La Ville de Vaudreuil-Dorion ne digère pas non plus que 5,7 hectares de terres agricoles ne soient sacrifiés pour construire un énorme stationnement, qui générera un des plus gros îlots de chaleur de la région » s'est désolé l'élue.

Une motion rejetée par la CAQ

Les actions se sont succédé cette semaine pour faire entendre raison au gouvernement de la CAQ. En plus d'une résolution et d'un communiqué de presse de la Ville de Vaudreuil-Dorion, la députée Nichols a déposé une motion à l'Assemblée nationale demandant au gouvernement de respecter le plan de stationnement étagé original, de limiter l'étalement des espaces de stationnement et de ne pas créer un méga îlot de chaleur. Malheureusement, le gouvernement caquiste a rejeté la motion de la députée. « J'ai pensé qu'en réalisant l'impact de cette décision sur notre région et sur l'environnement, le gouvernement allait changer d'idée, mais non. On a plutôt apporté des amendements à ma motion pour lui faire perdre tout son sens », a mentionné l'élue.

L'argent plutôt que l'environnement

Les coûts de construction d'un stationnement étagé représentent 3% du coût total du projet d'hôpital, une faible part du budget qui aurait pu faire une énorme différence sur l'environnement. Pourtant, le ministre Dubé persiste et signe en déclarant qu'il veut à tout prix diminuer le budget. « Pour ce gouvernement c'est l'argent plutôt que l'environnement. Le premier ministre Legault a beau tenter de démontrer qu'il est prêt à investir davantage pour s'adapter aux changements climatiques, lorsqu'il est temps de prévenir, il ne répond pas présent et c'est vraiment décevant. Quand le ministre Dubé me dit qu'il va faire planter des vivaces dans le stationnement comme mesure d'atténuation, c'est aberrant, » souligne Mme Nichols. Cette dernière mentionne également que ce gouvernement a répondu non lorsqu'elle a réclamé une voie réservée au transport en commun sur le futur pont de l'Île-aux-Tourtes et qu'il était complètement fermé lorsqu'elle a déposé deux pétitions demandant que le futur REM ne passe par le pont de l'Île-aux-Tourtes. « C'est un gouvernement qui n'a aucune conscience environnementale et malheureusement leurs actions affecteront notre qualité de vie et celles de nos enfants, » a conclu la députée.

