Station touristique Duchesnay - Des chalets reconstruits et pôle nautique tout neuf

Le coût de reconstruction des chalets est de 4,7 millions $, et celui pour leur raccordement aux réseaux d'électricité, d'égouts, d'eau courante, la réalisation des voies d'accès, les aménagements extérieurs, l'ameublement et les honoraires professionnels est de 3,7 millions $.

« Le gouvernement du Québec est fier d'investir pour assurer la pérennité des chalets de la Station touristique Duchesnay. Il s'agit d'un attrait touristique important dans la région de Québec. Ce site exceptionnel, qui héberge aussi le centre de formation des agents de protection de la faune, demeurera une destination de villégiature phare de grande qualité pour encore longtemps », s'est réjoui le ministre Pierre Dufour.

« Été comme hiver, ces nouveaux chalets, parfaitement adaptés aux besoins de visiteurs, deviendront le théâtre de rassemblements mémorables en famille et entre amis. Et le nouveau pôle nautique sera un incontournable des chaudes journées d'été. La Station touristique Duchesnay, un joyau du réseau de la Sépaq, reste la porte d'entrée par excellence vers une nature grandiose dont nous continuerons à prendre grand soin », a souligné le président-directeur général Jacques Caron.

« La Station touristique Duchesnay est non seulement un atout, mais aussi une fierté pour Ste-Catherine-de-la-Jacques-Cartier. À travers une multitude d'activités, tout au long de l'année, elle permet de découvrir près de 90 km2 de territoire exceptionnel aux abords du majestueux lac Saint-Joseph. Je suis très heureux de ses investissements qui permettront aux gens d'ici et d'ailleurs de venir apprécier la beauté de ce coin de pays et ce qu'il a de mieux à offrir », a ajouté le ministre délégué à la Transformation numérique gouvernementale et député de La Peltrie, M. Éric Caire.

Des chalets revampés

La démolition de 14 chalets laissera la place à de nouveaux bâtiments modernes et chaleureux. Chacun d'entre eux sera équipé d'un foyer au gaz, de lits grand format, d'une télévision reliée au câble, d'Internet, de l'air climatisé, d'une laveuse et d'une sécheuse, de literie et du nécessaire de cuisine tel que vaisselle, chaudrons et verrerie, etc. Les habitations pourront accueillir entre 4 et 16 personnes et offriront quiétude et réconfort à tous ceux qui souhaitent s'évader du quotidien.

Dans le toit des chalets, les visiteurs reconnaîtront l'architecture de l'auberge qui a grandement inspiré les nouvelles constructions. La grande fenestration laissera pénétrer la lumière dans chaque unité et donnera sur une vue éblouissante du lac Saint-Joseph et le paysage enchanteur. Le décloisonnement des installations qui abritaient autrefois les professeurs de l'École de foresterie proposera une ambiance des plus conviviales et une polyvalence aux vacanciers qui y séjourneront.

Une offre bonifiée

D'autre part, la construction du pôle nautique au coût de 2,3 millions $ permettra à la clientèle de Duchesnay de profiter au maximum de la saison estivale. Les installations concentreront la majorité des activités et services au même endroit, près du lac, afin de créer une ambiance festive, axée sur le plaisir en plein air.

Trois différentes zones de sable, incluant une plage agrandie et un terrain de volleyball, intégreront le décor, ainsi que deux aires de jeux pour enfants, un parc d'équilibre sur sangle (slackline) et une roche d'escalade. Les plus contemplatifs qui préfèrent la relaxation pourront notamment s'étendre sur le large quai flottant qui sera muni de chaises longues. Un préau où se trouveront une terrasse aménagée, salles de bain avec douches et espace de restauration, permettra d'avoir une vue sur l'ensemble du site.

Le tout nouveau centre de location d'équipements nautiques (location de planches à pagaie, de canots, de kayaks et de pédalos, etc.) complétera les installations.

