« Avec cette station hivernale intitulée Adagio, nous voulons apporter un peu de chaleur et de réconfort à l'approche des Fêtes aux familles de Saint-Laurent durement éprouvées par la pandémie. Nous joignons l'utile à l'agréable, car ce site permettra aussi d'encourager l'achat local et de donner ainsi un coup de pouce aux commerçants du boulevard Décarie qui souffrent aussi de la situation. Cette station permettra finalement aux petits et aux grands de profiter de la vitalité de l'hiver jusqu'en avril et de rêver aux prochains pas de danse sous un soleil d'été. »

Alan DeSousa, maire de Saint-Laurent

Faits saillants

Adagio, la station hivernale de Saint-Laurent à la place Rodolphe-Rousseau sera disponible du 17 décembre 2020 jusqu'en avril 2021. Le projet a été piloté par un comité comprenant des représentants de Quartier D, la société de développement commercial du boulevard Décarie, de Développement économique Saint-Laurent, ainsi que de plusieurs équipes de l'arrondissement, dont l'Ingénierie et la Culture. Ce comité a profité des services de la firme Choses communes pour donner vie au concept retenu.

Épuré et élégant, ce dernier misera sur la création d'un parcours ludique et familial où les passants pourront prendre une pause. Adagio se veut un hommage à la neige qui donne ce rythme ralenti à la partition hivernale qui bercera les longs prochains mois. C'est aussi un hommage à la danse, à la liberté des corps qui s'incarnent, le temps d'une pause sur la place Rodolphe-Rousseau, où les cultures et les histoires se tissent et s'unissent au fil des saisons.

Adagio comprend :

une halte lumineuse;

des modules de jeux pour enfants;

un module interactif et coloré marquant l'entrée de la place Rodolphe-Rousseau;

des bancs respectant les règles de distanciation physique tout en jouant le rôle de paroi brise-vent.

Ces dispositifs seront largement espacés les uns des autres afin de respecter les règles de distanciation physique tout en permettant les regroupements aux membres d'une même famille. La place Rodolphe-Rousseau occupe une superficie de 1890 m2, ce qui offre une capacité maximale d'accueil de 50 personnes.

L'ensemble des mesures sanitaires en vigueur à Montréal seront également rappelées à plusieurs endroits sur le site par l'utilisation de panneaux d'information, notamment sur les modules de jeux libres pour enfants.

Adagio fait partie d'un réseau d'une vingtaine de haltes urbaines lumineuses à Montréal. Leur ambiance chaleureuse vise à améliorer l'expérience de l'attente ou des déplacements actifs vers et depuis les commerces tout en favorisant l'attrait des rues commerciales.

À propos de l'arrondissement de Saint-Laurent

Ville fondée en 1893, Saint-Laurent est devenu un des 19 arrondissements de la Ville de Montréal en 2002. Situé au nord de l'île de Montréal, l'arrondissement de Saint-Laurent est le plus vaste avec ses

42,8 kilomètres carrés. Sa population, de plus de 100 000 habitants, est l'une des plus multiculturelles. Devenu « territoire municipal durable » en 2019, Saint-Laurent place le développement durable et la protection de l'environnement en particulier au cœur de toutes ses décisions. Un défi d'autant plus grand que plus de 70 % de son territoire est consacré aux activités industrielles et commerciales avec plus de 4500 entreprises et 110 000 emplois. Il possède d'ailleurs l'un des principaux pôles industriels et technologiques du Québec. Offrant déjà une grande accessibilité aux principaux axes routiers et aux transports collectifs, Saint-Laurent s'apprête à accueillir cinq stations du nouveau Réseau express métropolitain. Enfin, grâce à ses deux bibliothèques, à son Centre des loisirs, à son moderne Complexe sportif, à son aréna, ainsi qu'à une cinquantaine de parcs, Saint-Laurent offre un vaste éventail de services dans de nombreux domaines comme la culture, les sports ou les loisirs. L'arrondissement assure ainsi une belle qualité de vie aux familles et un milieu stimulant aux entreprises.

