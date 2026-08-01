StarCharge nommée marque de microréseau n°1 au Sommet 2026 de l'industrie du stockage d'énergie organisé par GGII

Une technologie exclusive et plus de 300 déploiements mondiaux sous-tendent le leadership croissant de l'entreprise en matière de microréseaux

CHANGZHOU, Chine, le 1er août 2026 /CNW/ -- StarCharge, un fournisseur de solutions énergétiques intégrées, a reçu la distinction de marque de microréseau n°1 en 2026 lors de la cinquième édition du Sommet de l'industrie du stockage d'énergie organisé par GGII et des prix de la meilleure marque pour le stockage d'énergie. Ce prix reconnaît les atouts de StarCharge dans quatre domaines : l'innovation technologique, la compétitivité des produits, le déploiement commercial et la réputation de marché.

Forte de plus d'une décennie d'expérience en recharge de véhicules électriques et en services énergétiques, StarCharge a développé une plateforme intégrée reliant la recharge intelligente, le microréseau fondé sur des scénarios et les centrales électriques virtuelles. La plateforme coordonne la production d'énergie, le stockage, la répartition, la consommation et le négoce d'électricité.

StarCharge propose des solutions de microréseaux adaptées à plus de 300 scénarios d'application, notamment pour les usines, les parcs industriels, les sites combinant production solaire, stockage d'énergie et recharge, les exploitations minières, les collectivités, les îles et les sites hors réseau. Son portefeuille comprend des systèmes connectés au réseau, hors réseau et de formation de réseau soutenus par des algorithmes de contrôle et des logiciels de gestion de l'énergie exclusifs.

Une technologie clé à l'origine de ce prix est le système de microréseau photovoltaïque et de stockage d'énergie de StarCharge, qui permet des transitions harmonieuses entre l'exploitation connectée au réseau et hors réseau. Le système intègre un commutateur de transfert statique, un système de conversion de puissance exclusif et un contrôleur central de microréseau.

Cette architecture permet la commutation en moins de 20 millisecondes, comparativement à un temps de commutation typique de l'industrie d'environ 50 millisecondes. Sa conception vise à maintenir la continuité de l'alimentation dans les environnements de réseau faibles ou instables et à réduire les pertes de production causées par les pannes.

StarCharge a déployé plus de 300 projets de microréseaux dans le monde et a été incluse dans la liste des fabricants de stockage d'énergie de niveau 1 de BloombergNEF pendant plusieurs trimestres consécutifs.

En Chine, l'entreprise a livré des projets intégrés combinant production solaire, stockage d'énergie et recharge, des parcs industriels à faibles émissions de carbone et des applications de technologie véhicule-réseau. À l'échelle internationale, elle a signé des accords stratégiques de stockage d'énergie avec des sociétés énergétiques sur des marchés tels que la Lettonie et la Moldavie, avec une capacité combinée prévue de près de 3,5 GWh.

StarCharge offre des services complets d'évaluation de site, de conception de systèmes, d'intégration de matériel et de logiciels, de mise en service et d'optimisation opérationnelle. L'entreprise continuera d'investir dans les technologies de microréseaux et de centrales électriques virtuelles tout en élargissant son réseau mondial de projets et de services.

SOURCE StarCharge

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