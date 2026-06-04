SHANGHAI, le 4 juin 2026 /CNW/ - StarCharge, un leader mondial des solutions de recharge de véhicules électriques et d'énergie numérique, a présenté ses dernières technologies d'énergie intelligente et annoncé un partenariat stratégique avec l'entreprise australienne SolarJuice au SNEC 2026, réaffirmant ainsi son engagement à accélérer la transition énergétique à l'échelle mondiale.

Lors du salon, StarCharge a présenté un écosystème énergétique intégré couvrant l'énergie solaire, le stockage d'énergie, la recharge de véhicules électriques, le V2G et les applications d'échange d'énergie, conçu pour soutenir les projets commerciaux, industriels, de transport et à grande échelle.

Lancement de nouveaux produits

Parmi les points forts, citons le nouveau transformateur statique (SST) de StarCharge, qui permet une connexion directe à moyenne tension et une sortie d'alimentation à six voies, améliorant ainsi l'efficacité de la conversion énergétique pour des applications telles que les centres de recharge pour véhicules lourds, les systèmes de stockage à grande échelle et les centres de données IA.

L'entreprise a également dévoilé son armoire électrique à immersion arctique refroidie par liquide de 720 kW et son terminal de recharge StarOcean entièrement refroidi par liquide, créant ainsi l'une des premières architectures de recharge entièrement refroidie par liquide disponible dans le commerce. Le système améliore les performances thermiques, prolonge la durée de vie des équipements et réduit les coûts d'exploitation à long terme.

Un autre lancement important a été celui du système solaire-stockage-recharge de 960 kW, une plateforme tout-en-un intégrant la production photovoltaïque, le stockage d'énergie, la recharge, et la distribution d'électricité. Basé sur une architecture de bus à courant continu, le système réduit les pertes d'énergie et simplifie le déploiement des projets énergétiques commerciaux et industriels.

StarCharge a également présenté son conteneur de stockage d'énergie 6,25 MWh, avec des packs de batteries de grande capacité de 587 Ah conçus pour les centres de données IA, le soutien au réseau et les applications de stockage d'énergie à grande échelle.

Plateforme d'énergie numérique

L'entreprise a également présenté son architecture propriétaire d'appareils cloud-périphérie, notamment la plateforme d'intégration multiréseau Taiyi et la plateforme d'échange d'énergie Taiyi. Ensemble, ces solutions permettent une gestion de l'énergie en temps réel, une exploitation et une maintenance prédictives, une optimisation des actifs et des capacités d'échange d'électricité pour les actifs énergétiques distribués.

Partenariat stratégique avec SolarJuice

Lors du salon, StarCharge a signé un accord de coopération stratégique avec SolarJuice Pty Ltd, l'un des principaux distributeurs d'énergie renouvelable en Australie.

Le partenariat se concentrera sur le développement de projets d'énergie renouvelable, le déploiement de centrales électriques virtuelles (VPP), les initiatives d'investissement localisées et la distribution des solutions énergétiques de StarCharge en Australie et en Nouvelle-Zélande. Cette collaboration devrait accélérer la croissance des écosystèmes intégrés de stockage solaire et de recharge VPP sur le marché ANZ.

Contribuer à un avenir énergétique plus intelligent

Alors que l'électrification et la décarbonisation continuent de remodeler les marchés mondiaux de l'énergie, StarCharge se concentre sur la fourniture de technologies évolutives qui allient l'infrastructure de charge, le stockage d'énergie, la gestion numérique de l'énergie et le commerce de l'énergie dans un écosystème énergétique unifié.

À propos de StarCharge

StarCharge est un fournisseur mondial d'infrastructures de recharge pour véhicules électriques et de solutions énergétiques numériques. Son portefeuille comprend la recharge des véhicules électriques, le stockage d'énergie, les micro-réseaux, les centrales électriques virtuelles, les systèmes de gestion de l'énergie et les plateformes d'échange d'énergie, au service des clients des secteurs résidentiel, commercial, industriel, des transports et des services collectifs dans le monde entier.

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SOURCE StarCharge

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