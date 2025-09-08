CHANGZHOU, Chine, 8 septembre 2025 /CNW/ - StarCharge, leader mondial des solutions énergétiques intégrées, est fier d'annoncer la signature d'un accord stratégique avec Prozeal Green Energy, l'un des plus grands EPC et IPP indiens, pour la fourniture de systèmes de stockage d'énergie par batterie (BESS) de pointe d'une capacité maximale de 1 GWh. Cette collaboration permettra d'accélérer la transition énergétique de l'Inde vers les énergies renouvelables grâce au déploiement des solutions BESS avancées de StarCharge dans le paysage énergétique diversifié du pays.

Dans le cadre de cet accord, StarCharge déploiera ses systèmes innovants de stockage d'énergie en conteneurs de 5 MWh, conçus pour améliorer la stabilité du réseau et faciliter l'intégration des énergies renouvelables. Avec une capacité de 1 GWh prévue pour le déploiement au cours de l'année à venir, ce projet contribuera grandement à l'objectif de l'Inde d'atteindre une capacité de 500 GW d'énergie renouvelable d'ici 2030.

« Nous sommes honorés de nous associer à Prozeal Green Energy, l'un des principaux EPC et IPP en Inde, pour soutenir la transition énergétique du pays vers les énergies renouvelables, a déclaré M. George Zhang, directeur général de StarCharge BESS APAC. Cette collaboration marque une étape stratégique dans notre expansion mondiale et reflète notre vision commune du développement énergétique durable. »

Ce partenariat souligne l'engagement de StarCharge à fournir des solutions de stockage d'énergie personnalisées, adaptées aux exigences spécifiques du marché indien. La solution BESS avancée de l'entreprise contribuera à améliorer la fiabilité du réseau, à accroître l'efficacité énergétique et à faciliter l'adoption à grande échelle des énergies renouvelables dans les diverses infrastructures électriques de l'Inde.

StarCharge a notamment conclu en août un accord BESS de 100 MWh avec un client clé d'Europe de l'Est. Le projet suivra un calendrier de livraison par étapes, les premières livraisons devant commencer avant la fin de l'année, ce qui démontre l'expansion stratégique continue et les capacités d'exécution de l'entreprise sur le marché international du stockage d'énergie.

