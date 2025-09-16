MUNICH, 16 septembre 2025 /CNW/ - StarCharge, chef de file mondial des infrastructures de recharge pour véhicules électriques et des solutions énergétiques intelligentes, a fait une apparition remarquée au salon IAA Mobility 2025, l'événement mondial consacré à la mobilité, à la durabilité et à la technologie organisé à Munich. Aux côtés d'un fabricant d'équipement d'origine (OEM) automobile de renom.

Lors de cet événement, les produits V2G de StarCharge ont attiré de nombreux visiteurs européens, ce qui accélérera l'expansion de ses produits sur les marchés européens.

Produits V2G de StarCharge (PRNewsfoto/StarCharge)

En tant que partenaire stratégique leader mondial des équipementiers, StarCharge s'est profondément engagé dans la recherche et le développement V2G depuis 2017, mettant particulièrement l'accent sur la levée des barrières technologiques en matière de recharge bidirectionnelle. Les produits V2G de StarCharge ont désormais reçu la certification de connexion au réseau dans plus de 20 marchés majeurs en Europe, en Amérique du Nord, en Australie, en Afrique et en Asie. Ces marchés comprennent l'Allemagne, le Royaume-Uni, l'Italie, l'Espagne, les États-Unis, le Mexique, le Canada, l'Australie, la Nouvelle-Zélande et l'Afrique du Sud.

Grâce à son expertise reconnue en matière de conformité locale et d'adaptation technique, StarCharge fournit des solutions V2G fiables et de haut niveau, adaptées aux diverses exigences régionales.

StarCharge continuera à innover dans le domaine des technologies de recharge à énergie propre, favorisant le déploiement mondial à grande échelle de la technologie V2G. Nous sommes impatients d'unir nos forces à celles de tous nos partenaires pour accélérer la transition vers l'énergie verte et un avenir durable zéro carbone.

StarCharge s'apprête à présenter son dernier produit V2G sur le stand A101, à l'occasion du salon All Energy Australia, qui se tiendra les 29 et 30 octobre 2025.

