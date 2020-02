Starbucks® et Nestlé lancent une nouvelle gamme de capsules pour le système Nespresso Original

La nouvelle gamme de capsules de café Starbucks® pour le système Nespresso Original comprend quatre mélanges exclusifs de qualité que les amateurs de café pourront boire à la maison. Tous les cafés sont entièrement fabriqués de café Arabica de haute qualité, provenant de producteurs des meilleures régions productrices de café du monde, conformément aux pratiques équitables pour le café et ses producteurs du programme Starbucks® C.A.F.É. Practices.

Toutes les capsules sont fabriquées en aluminium, sont entièrement recyclables et sont acceptées par les solutions de recyclage canadiennes de Nespresso.

À partir de maintenant, les consommateurs pourront accéder à ces produits à base de café haut de gamme et attrayants dans les épiceries du pays et par l'intermédiaire des grands détaillants en magasin et en ligne.

À propos de la nouvelle gamme de capsules Starbucks® pour le système Nespresso

Starbucks® Torréfaction Espresso : Toutes les boissons à base d'espresso que nous fabriquons à la main pour vous ont commencé ici. Une recette au goût de caramel sucré si bonne qu'elle n'a jamais été changée. Également offert en café Starbucks® décaféiné Torréfaction Espresso .

Toutes les boissons à base d'espresso que nous fabriquons à la main pour vous ont commencé ici. Une recette au goût de caramel sucré si bonne qu'elle n'a jamais été changée. Également offert en . Starbucks® Torréfaction blonde Espresso : Un mélange velouté et audacieux, qui est dérivé de cinq décennies d'approvisionnement, de mélange et de torréfaction. Ce mélange spécial de grains d'Amérique latine a été soigneusement torréfié pour donner des parfums sucrés éclatants. Doux et équilibré, il met en valeur le côté sucré du lait, rendant les boissons à base d'espresso classiques encore plus veloutées, sans notes corsées. Avec sa saveur caractéristique qui combine le cacao doux aux noix légèrement rôties, on peut déguster la richesse légère et l'acidité modérée de ce mélange. Il est légèrement torréfié, ce qui lui donne une saveur familière qui le rend très facile à boire.

Un mélange velouté et audacieux, qui est dérivé de cinq décennies d'approvisionnement, de mélange et de torréfaction. Ce mélange spécial de grains d'Amérique latine a été soigneusement torréfié pour donner des parfums sucrés éclatants. Doux et équilibré, il met en valeur le côté sucré du lait, rendant les boissons à base d'espresso classiques encore plus veloutées, sans notes corsées. Avec sa saveur caractéristique qui combine le cacao doux aux noix légèrement rôties, on peut déguster la richesse légère et l'acidité modérée de ce mélange. Il est légèrement torréfié, ce qui lui donne une saveur familière qui le rend très facile à boire. Starbucks® Torréfaction Pike Place® : Du premier magasin du marché Pike Place Market de Seattle à nos bistrots-cafés du monde entier, les clients ont demandé un café fraîchement préparé qu'ils pourraient déguster tout au long de la journée. Mélange velouté et équilibré de cafés d'Amérique latine aux saveurs subtilement riches de chocolat et de noix grillées, il est servi frais tous les jours dans un bistrot-café Starbucks près de chez vous.

À propos de Nestlé Canada

Nestlé est la plus grande entreprise de produits alimentaires et de boissons au monde et elle est présente dans 189 pays. Au Canada, Nestlé fabrique ou distribue localement des produits dont les marques sont les plus reconnues et les plus appréciées dans le monde entier, notamment CUISINE MINCEUR, NESQUIK, NESTLÉ BON DÉPART, HÄAGEN-DAZS, KIT KAT, NESCAFÉ, NESTLÉ PURE LIFE et NESTLÉ DRUMSTICK. Ses 3 500 employés répartis dans environ 18 adresses au Canada sont engagés envers le principe de Nestlé, soit d'améliorer la qualité de vie et de contribuer à un avenir plus sain. En 2016, Nestlé a célébré ses 150 ans. Elle est présente au Canada depuis 1887. On peut trouver de plus amples renseignements à l'adresse https://www.corporate.nestle.ca/fr.

SOURCE Nestle Canada Inc.

Renseignements: Personne-ressource pour les médias : Ligne médias Nestlé, 416 218-2688, ou [email protected]

Liens connexes

http://???