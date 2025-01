La qualité et l'innocuité de nos produits sont nos plus grandes priorités, et nous prenons au sérieux la responsabilité de nourrir les bébés. Il est fréquent d'entendre parler de problèmes liés à l'alimentation avec les produits de dentition lorsque les enfants apprennent à mâcher et à avaler des aliments solides. Toutefois, nous avons reçu des plaintes de consommateurs, dont aucune ne faisait état de blessures graves, et nous prenons cette mesure par excès de prudence.

Ce rappel volontaire et cet arrêt de production est limité aux BÂTONNETS DE DENTITION GERBERMD CROQUE-DOUCEURMD - POMME FRAISE et aux BÂTONNETS DE DENTITION GERBERMD CROQUE-DOUCEURMD - BANANE. Il n'y a aucune incidence sur les autres produits Gerber.

Les BÂTONNETS DE DENTITION GERBERMD CROQUE-DOUCEURMD sont vendus auprès des détaillants en magasin et en ligne partout au Canada.

Les consommateurs qui ont acheté des BÂTONNETS DE DENTITION GERBERMD CROQUE-DOUCEURMD ne doivent pas donner ce produit à leur enfant. Nous leur demandons de communiquer avec le Service aux consommateurs Nestlé au 1 800 387-5536 (du lundi au vendredi de 10 h à 16 h HNE; le samedi 1er et le dimanche 2 février de 11 h à 15 h HNE) pour obtenir un remboursement, puis de jeter le produit.

Toute personne préoccupée par une blessure ou une maladie devrait communiquer avec un professionnel de la santé.

Nous travaillons avec l'Agence canadienne d'inspection des aliments (ACIA) au sujet de ce rappel volontaire et nous émettons immédiatement un avis à tous nos clients qui ont reçu ces produits. Nous prenons les mesures nécessaires pour que tous les produits soient retirés des tablettes.

Nous nous excusons sincèrement pour toute préoccupation ou tout désagrément que cette action représente pour les parents, les soignants et les clients du secteur de la vente au détail.

À propos de Nestlé Canada

Nestlé est la plus grande entreprise de produits alimentaires et de boissons au monde et elle est présente dans 189 pays. Au Canada, Nestlé fabrique ou distribue localement des produits dont les marques sont les plus reconnues et les plus appréciées dans le monde entier, notamment NESQUIK, HÄAGEN-DAZS, KITKAT, NESCAFÉ et NESTLÉ DRUMSTICK. Ses 3 700 employés et plus, répartis dans des établissements à travers le Canada, sont engagés envers le principe de Nestlé, soit d'améliorer la qualité de vie et de contribuer à un avenir plus sain.

SOURCE Nestle Canada Inc.

Personne-ressource pour les médias : Ligne médias Nestlé, 416 218-2688, ou [email protected]