TORONTO , le 4 août 2024 /CNW/ - Nestlé Canada, par mesure de précaution, lance un rappel volontaire des céréales pour bébés GerberMD Avoine, banane et mangue chez tous les détaillants en magasin et en ligne à l'échelle nationale. Aucun autre produit Nestlé ou GerberMD au Canada n'est concerné par ce rappel.

Le rappel est dû à une possible contamination par Cronobacter spp. Nestlé Canada n'a reçu aucune plainte ni aucun signalement de maladie en lien avec ce produit.

Céréales pour bébés Gerber(MD) Avoine, banane et mangue 227 g (Groupe CNW/Nestle Canada Inc.) Céréales pour bébés Gerber(MD) Avoine, banane et mangue, 227 g 3334007809 – EXP. 30 MA 2025 (Groupe CNW/Nestle Canada Inc.)

Produits concernés au Canada :

Ce produit est vendu en magasin et en ligne partout au Canada. Les consommateurs qui ont acheté ce produit doivent rechercher le code de lot et la date de péremption suivants :

Céréales pour bébés GerberMD Avoine, banane et mangue, 227 g

3334007809 - EXP. 30 MA 2025

Les consommateurs qui ont acheté ce produit doivent en cesser l'utilisation, communiquer avec le Service aux consommateurs Nestlé pour obtenir un remboursement, puis jeter le produit. Les coordonnées sont les suivantes :

Téléphone : 1 800 387-4636 de 10 h à 16 h HE

Courriel : [email protected] ou https://www.madewithnestle.ca/help/contact

Nous travaillons avec l'Agence canadienne d'inspection des aliments (ACIA) et nous émettons immédiatement un avis à tous nos clients qui ont reçu ces produits. Nous prenons les mesures nécessaires pour que tous les produits soient retirés des tablettes.



