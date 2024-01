Les modèles de travail flexibles, l'accent mis sur la culture et la création de liens, et l'amélioration de la technologie continueront d'être essentiels pour les employés et les employeurs.

MISSISSAUGA, ON, le 10 janv. 2024 /CNW/ - Le travail continue d'évoluer et, avec le retour à la vie professionnelle après la période des Fêtes, beaucoup se demandent ce que cette année réserve au travail hybride et aux lieux de travail partout au Canada? Staples Professionnel fait part de ses prévisions concernant les tendances du lieu de travail qui domineront cette année et au-delà, sur la base de son rapport sur l'évolution du travail, un sondage mené en collaboration avec Angus Reid Group, l'entreprise la plus connue en matière de recherche en Amérique du Nord.

« Nous sommes des experts dans le domaine du travail et nous constatons que les entreprises continuent d'évoluer dans leur compréhension des stratégies en matière de lieu de travail et de la manière dont elles peuvent soutenir au mieux les employés », a déclaré David Boone, PDG de Staples Canada/Bureau en Gros. « En tant que marque engagée à soutenir les employeurs et les employés, nous avons collaboré avec nos partenaires experts pour aider à identifier les tendances clés qui aideront à informer les stratégies pour créer des lieux de travail qui favorisent la connectivité, la collaboration et la culture. »

Tendances clés auxquelles les lieux de travail peuvent s'attendre en 2024 :

Les modèles de travail flexibles sont là pour durer. La plupart des travailleurs en mode hybride sont tenus de se présenter au bureau entre un et trois jours par semaine, et quatre travailleurs sur cinq (81 %) ayant répondu au sondage sont très satisfaits de leur régime actuel de journées au domicile et au bureau.

La plupart des travailleurs en mode hybride sont tenus de se présenter au bureau entre un et trois jours par semaine, et quatre travailleurs sur cinq (81 %) ayant répondu au sondage sont très satisfaits de leur régime actuel de journées au domicile et au bureau. L'accent est mis sur la création de liens et la culture. Les principaux avantages des journées de travail au bureau chez les employés comprennent la création de relations de qualité (65 %), une meilleure communication avec les collègues (53 %) et le sentiment d'avoir un lien avec votre entreprise (48 %).

Les principaux avantages des journées de travail au bureau chez les employés comprennent la création de relations de qualité (65 %), une meilleure communication avec les collègues (53 %) et le sentiment d'avoir un lien avec votre entreprise (48 %). La technologie continuera d'être à la fois un atout et un besoin pour les lieux de travail du futur. De nombreux travailleurs en mode hybride se rendent au bureau pour utiliser l'équipement qu'ils n'ont peut-être pas chez eux - ces employés sont également les plus enclins à déclarer qu'un meilleur accès à cet équipement est l'un des principaux avantages de se présenter au bureau (37 %). Parmi tous les travailleurs en mode hybride, environ un tiers (30 %) affirme qu'un meilleur accès à l'équipement est l'un des principaux avantages de se rendre au bureau.

De nombreux travailleurs en mode hybride se rendent au bureau pour utiliser l'équipement qu'ils n'ont peut-être pas chez eux - ces employés sont également les plus enclins à déclarer qu'un meilleur accès à cet équipement est l'un des principaux avantages de se présenter au bureau (37 %). Parmi tous les travailleurs en mode hybride, environ un tiers (30 %) affirme qu'un meilleur accès à l'équipement est l'un des principaux avantages de se rendre au bureau. Les travailleurs en mode hybride travaillent encore à la configuration de leur bureau à domicile et ont accès à de meilleurs espaces de travail au bureau. Les travailleurs en mode hybride qui sont moins satisfaits de leur bureau à domicile sont plus enclins à utiliser l'équipement du bureau. Ceux qui déclarent que leur configuration de travail à domicile est seulement « adéquate » ou « médiocre » sont plus enclins à mentionner un meilleur équipement comme raison pour se rendre au bureau (43 % contre 25 % de ceux qui sont satisfaits de leur configuration de travail à domicile).

Les travailleurs en mode hybride qui sont moins satisfaits de leur bureau à domicile sont plus enclins à utiliser l'équipement du bureau. Ceux qui déclarent que leur configuration de travail à domicile est seulement « adéquate » ou « médiocre » sont plus enclins à mentionner un meilleur équipement comme raison pour se rendre au bureau (43 % contre 25 % de ceux qui sont satisfaits de leur configuration de travail à domicile). Les employés sont plus heureux dans les modèles de travail hybride. La majorité des personnes ayant répondu au sondage (56 %) déclarent être plus heureuses les jours où elles travaillent à domicile. Les employés déclarent être plus souvent heureux au bureau s'ils sont nouveaux dans l'entreprise (51 %), s'ils ont peu ou pas d'épuisement professionnel (47 %) et s'ils peuvent choisir le nombre ou les jours où ils se présentent au bureau (50 %). Contrairement au reste du pays, les Québécois sont plus souvent heureux au bureau (58 %) que lorsqu'ils travaillent chez eux.

La majorité des personnes ayant répondu au sondage (56 %) déclarent être plus heureuses les jours où elles travaillent à domicile. Les employés déclarent être plus souvent heureux au bureau s'ils sont nouveaux dans l'entreprise (51 %), s'ils ont peu ou pas d'épuisement professionnel (47 %) et s'ils peuvent choisir le nombre ou les jours où ils se présentent au bureau (50 %). Contrairement au reste du pays, les Québécois sont plus souvent heureux au bureau (58 %) que lorsqu'ils travaillent chez eux. Les entreprises continueront à adapter leurs modèles de travail, mais la personnalisation du modèle pour votre entreprise est essentielle pour soutenir une productivité optimisée. Si la majorité des salariés s'estiment bien informés sur les jours et la fréquence de leur présence au bureau en 2023, près de la moitié d'entre eux (47 %) sont incertains des directives de travail pour 2024 et les années suivantes.

« Avec tout ce que nous avons appris et continuons d'apprendre sur le modèle de travail hybride et son impact sur le bonheur et la productivité des employés, il est important que les lieux de travail trouvent le bon équilibre et soutiennent leurs employés avec les bonnes solutions », a poursuivi M. Boone.

En tant que chef de file dans le domaine des solutions professionnelles, Staples Professionnel continue de suivre l'évolution du monde du travail afin de collaborer avec ses clients sur la meilleure façon de les aider avec des solutions de travail hybrides. Cela va de la technologie et des solutions d'aménagement de l'espace de travail aux produits promotionnels de marque et aux fournitures de bureau courantes -- tout cela dans le but de favoriser la productivité et le lien avec la marque et la culture d'un client. Les membres ont accès à un chargé de comptes attitré qui adapte le programme d'affaires à leur entreprise, leur donnant accès à un réseau d'experts en matière de produits, à des commandes en ligne faciles, à des rabais et à des avantages, à la livraison gratuite le lendemain et plus.

En outre, pour contribuer à l'élaboration de ses solutions en matière de travail hybride, Staples/Bureau en Gros continue de collaborer avec une équipe d'experts dans le cadre de son conseil consultatif Travailler de n'importe où, un groupe d'experts industriels et de leaders d'opinion dans les domaines de la technologie, de la productivité, de la conception, de l'ergonomie, et plus. Le conseil soutient notre communauté dans le nouveau monde du travail grâce à des avis d'experts, un leadership éclairé et un contenu informatif afin de travailler plus intelligemment, d'apprendre davantage et de se perfectionner chaque jour. Pour en savoir plus sur le conseil consultatif « Travailler de n'importe où » de Staples/Bureau en Gros et ses membres, cliquez ici.

À propos de la recherche

En collaboration avec Staples/Bureau en Gros, l'entreprise Augus Reid Group a effectué un sondage en ligne auprès d'un échantillon représentatif de 1 006 employés hybrides et de 311 employeurs dont la main-d'œuvre travaille de façon hybride au Canada. Le sondage a été effectué du 4 au 15 août 2023, en anglais et en français. Pour comparer, un échantillon aléatoire de cette taille aurait une marge d'erreur de plus ou moins 3,1 points de pourcentage pour les employés et de plus ou moins 4,8 points de pourcentage pour les employeurs, 19 fois sur 20. Pour en savoir plus sur le rapport L'évolution du travail, consulter la page Intelligence du site Augus Reid Group.

