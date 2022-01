Cet événement virtuel gratuit d'une journée réunira des experts de l'industrie et des leaders d'opinion pour discuter des façons de travailler à la maison, au bureau ou ailleurs. En obtenant des conseils pratiques sur des sujets tels que la conception d'environnement de travail, les solutions de technologie, la collaboration et bien plus, ce sera l'occasion pour les dirigeants d'acquérir des connaissances qui leur permettront de mieux soutenir leurs travailleurs et leurs environnements de travail. L'événement virtuel est ouvert au grand public, y compris les gestionnaires de l'approvisionnement, des installations et des ressources humaines, ainsi que les administrateurs.

« L'Expo sur l'avenir du travail présentera un large éventail de produits, de solutions et de leadership éclairé sur les nouvelles façons de travailler, déclare David Boone, PDG de Staples Canada/Bureau en Gros. Les participants auront l'occasion de découvrir des solutions pour repenser leur milieu de travail, adopter des modèles de travail hybrides et se préparer au retour au bureau. »

Parmi les conférenciers de marque de l'Expo sur l'avenir du travail, mentionnons des leaders d'opinion de l'industrie et des membres du Conseil consultatif sur le travail de n'importe où de Staples Canada/Bureau en Gros :

John Trougakos , « Le modèle hybride, et maintenant? Les clés pour s'adapter au modèle de travail hybride » : Les entreprises commencent à naviguer vers de nouvelles façons de travailler dans la prochaine normalité. Quels sont les défis actuels et futurs auxquels font face les entreprises? Quels sont les enjeux cruciaux auxquels les organisations doivent s'attaquer pour réussir? Comment les gestionnaires font-ils pour inciter les employés à y adhérer? Dans cette présentation, le professeur John Trougakos , l'un des plus grands experts au monde sur l'avenir du travail, réunit les recherches scientifiques de pointe et les meilleures pratiques de l'industrie pour fournir des renseignements qui aideront les organisations, les responsables et les employés à mieux comprendre et à réussir dans le nouveau monde du travail hybride.

Les entreprises commencent à naviguer vers de nouvelles façons de travailler dans la prochaine normalité. Quels sont les défis actuels et futurs auxquels font face les entreprises? Quels sont les enjeux cruciaux auxquels les organisations doivent s'attaquer pour réussir? Comment les gestionnaires font-ils pour inciter les employés à y adhérer? Dans cette présentation, le professeur , l'un des plus grands experts au monde sur l'avenir du travail, réunit les recherches scientifiques de pointe et les meilleures pratiques de l'industrie pour fournir des renseignements qui aideront les organisations, les responsables et les employés à mieux comprendre et à réussir dans le nouveau monde du travail hybride. Clare Kumar , « Maîtriser la réunion moderne : Communiquer efficacement dans un monde hybride » : Au cours des deux dernières années, il a été difficile de tenir des réunions en raison du passage aux petits écrans. Maintenant que nous vivons dans un monde de travail hybride avec certaines personnes sur place et le reste sur écran, nous avons besoin de nouvelles perspectives pour que les réunions demeurent productives et efficaces. Au cours de ce webinaire, l'experte en productivité Clare Kumar explorera les bonnes raisons d'organiser une réunion, comment décider de la forme qu'elle doit prendre et comment encourager la participation de tous, peu importe où ils se trouvent.

Au cours des deux dernières années, il a été difficile de tenir des réunions en raison du passage aux petits écrans. Maintenant que nous vivons dans un monde de travail hybride avec certaines personnes sur place et le reste sur écran, nous avons besoin de nouvelles perspectives pour que les réunions demeurent productives et efficaces. Au cours de ce webinaire, l'experte en productivité explorera les bonnes raisons d'organiser une réunion, comment décider de la forme qu'elle doit prendre et comment encourager la participation de tous, peu importe où ils se trouvent. Rachel Mitchell , « L'ergonomie des espaces de travail hybride » : Avec les modèles de travail hybride, de nombreux employés peuvent se retrouver à utiliser des postes de travail temporaires les jours où ils se présentent au bureau en personne. Bien que ce concept soit logique pour des raisons financières et en raison de la souplesse qu'il procure aux employés, il pose également certaines préoccupations en ce qui concerne l'ergonomie et les facteurs humains. Dans cette présentation, l'ergonome Rachel Mitchell discutera des pièges potentiels liés à l'utilisation des postes de travail de bureau partagés, de la façon de trouver un équilibre entre le besoin d'installations ergonomiques dans les espaces de travail à la maison et sur place, et des stratégies pour optimiser la santé, le bien-être et la productivité des employés dans ce nouveau modèle de travail.

Avec les modèles de travail hybride, de nombreux employés peuvent se retrouver à utiliser des postes de travail temporaires les jours où ils se présentent au bureau en personne. Bien que ce concept soit logique pour des raisons financières et en raison de la souplesse qu'il procure aux employés, il pose également certaines préoccupations en ce qui concerne l'ergonomie et les facteurs humains. Dans cette présentation, l'ergonome discutera des pièges potentiels liés à l'utilisation des postes de travail de bureau partagés, de la façon de trouver un équilibre entre le besoin d'installations ergonomiques dans les espaces de travail à la maison et sur place, et des stratégies pour optimiser la santé, le bien-être et la productivité des employés dans ce nouveau modèle de travail. Winy Bernard, « L'avenir de la communication » : Alors que les entreprises se tournent de plus en plus vers des solutions hybrides, les restrictions imposées par la pandémie nous obligent à innover et à nous adapter. Notre façon de travailler est en constante évolution. Une chose est sûre, l'avenir du travail passe par des collaborations hybrides et la technologie peut nous y aider. Dans ce webinaire, l'experte en technologie Winy Bernard examinera la nouvelle salle de conférence et la façon dont la technologie contribuera à rendre les réunions et la collaboration plus inclusives.

Consultez le programme complet de l'expo sur l'avenir du travail, et pour vous inscrire à cet événement virtuel gratuit, visitez staplesprofessionnel.ca/futureofwork.

À propos de Staples Canada/Bureau en Gros

Staples Canada/Bureau en Gros est l'Entreprise du travail et de l'apprentissage. En mettant l'accent sur la collectivité, l'inspiration et les services, la société privée est déterminée à jouer le rôle de partenaire dynamique et inspirant pour tous les clients qui visitent ses quelque 300 succursales et le site bureauengros.com. L'entreprise possède deux sous-marques qui soutiennent ses clients commerciaux, Bureau en Gros Privilège pour les petites entreprises et Staples Professionnel pour les moyennes et grandes entreprises, ainsi que cinq studios de travail partagé à Toronto, Kelowna, Oakville et Ottawa sous la bannière Staples Studio. Staples Canada/Bureau en Gros est fière de travailler en partenariat avec le Centre MAP dans le cadre de sa campagne À chance égale, qui vise à s'attaquer aux inégalités dans les collectivités partout au Canada et à créer un avenir équitable pour tous. Consultez bureauengros.com pour en savoir plus ou suivez @BureauenGros sur Facebook, Twitter, Instagram et LinkedIn.

SOURCE Staples Canada ULC

Renseignements: Renseignements pour les médias : Kathleen Stelmach, Staples Canada/Bureau en Gros, 905-737-1147, poste 578, [email protected]; Noah Gomberg, Golin, 647-475-4721, [email protected]