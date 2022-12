Staples Canada/Bureau en Gros renforce ses services d'expédition en établissant un nouveau partenariat avec UPS

L'Entreprise du travail et de l'apprentissage simplifie les livraisons empressées pendant cette période des Fêtes et au-delà

RICHMOND HILL, ON, le 14 déc. 2022 /CNW/ - À l'approche des Fêtes, Staples Canada/Bureau en Gros offre des services de livraison simplifiés à tous les consommateurs. En plus de partenariats existants avec de grands transporteurs, Staples/Bureau en Gros lance un nouveau partenariat avec UPS qui permettra aux clients de faire appel aux services du transporteur pour leurs expéditions, ainsi que pour le dépôt et le ramassage des colis en retenue dans certains magasins Staples/Bureau en Gros.

« Nous savons que les consommateurs font face à de nombreuses contraintes à l'approche des Fêtes, notamment en raison de la hausse du coût de la vie. En tant que l'Entreprise du travail et de l'apprentissage, nous voulons offrir à nos clients des solutions d'expédition pratiques, fiables et économiques », a déclaré Rachel Huckle, présidente de Staples Canada/Bureau en Gros. « Nos partenariats avec les meilleurs transporteurs au pays en plus de nos heures d'ouverture tous les jours soutiendront nos clients, non seulement pour leurs besoins d'expédition pendant les Fêtes, mais aussi tout au long de l'année pour leurs besoins personnels et professionnels. »

Nouveau partenariat avec UPS

Staples Canada/Bureau en Gros s'est associé à UPS en tant que nouveau transporteur et pour offrir des services de dépôt et de retenue des colis dans 39 magasins au pays, afin d'assurer à ses clients un accès plus convivial aux services de Staples/Bureau en Gros et d'UPS. À compter du 12 décembre, certains magasins Staples/Bureau en Gros s'afficheront dans le portail My ChoiceMD d'UPS et pourront être sélectionnés par les clients pour les commandes entrantes.

« Nous sommes ravis de nous associer à Staples/Bureau en Gros en tant que son nouveau partenaire transporteur » a déclaré Greg Kane, vice-président du marketing d'UPS Canada. « En offrant des endroits supplémentaires pour que nos clients puissent déposer et ramasser leurs colis, UPS améliore l'accessibilité pour tous les clients au pays, ce qui nous aidera à livrer l'essentiel. »

Staples/Bureau en Gros est la destination pour l'expédition

Tous les magasins Staples/Bureau en Gros au pays proposent des solutions pratiques par le biais de tous les grands transporteurs pour s'assurer que les colis sont livrés à temps et au meilleur prix. Au Centre de solutions, les clients disposent d'une multitude d'options pour répondre à leurs besoins d'emballage et d'expédition, ainsi qu'à des boîtes et enveloppes de tailles variées. Notre Centre de solutions leur donne également la possibilité d'emballer les articles en toute sécurité moyennant des frais fixes. Pour obtenir plus de renseignements sur les options d'expédition offertes par Staples/Bureau en Gros et ses partenariats transporteurs, consultez Bureauengros.ca/expedition.

À propos de Staples Canada/Bureau en Gros

Staples Canada/Bureau en Gros est l'Entreprise du travail et de l'apprentissage. En mettant l'accent sur la collectivité, l'inspiration et les services, la société privée est déterminée à jouer le rôle de partenaire dynamique et inspirant pour tous les clients qui visitent ses quelque 300 succursales et son site bureauengros.com. L'entreprise possède deux sous-marques qui soutiennent ses clients commerciaux, Bureau en Gros Privilège pour les petites entreprises et Staples Professionnel pour les moyennes et grandes entreprises, ainsi que sept studios de travail partagé à Toronto, Kelowna, Oakville, Ottawa et Calgary sous le nom Staples Studio. Staples Canada/Bureau en Gros est fier de travailler en partenariat avec le Centre MAP dans le cadre de sa campagne À chance égale, qui vise à s'attaquer aux inégalités dans les collectivités partout au Canada et à créer un avenir équitable pour tous. Visitez bureauengros.com pour en savoir plus ou suivez @StaplesCanada sur Facebook, Twitter, Instagram et LinkedIn.

