Cette initiative nationale vise à fournir aux élèves d'un bout à l'autre du pays tout ce dont ils ont besoin pour réussir.

RICHMOND HILL, ON, le 15 août 2022 /CNW/ - Les élèves de partout au Canada sont sur le point de retourner en classe et, pour la 17e année consécutive, Staples Canada/Bureau en Gros s'emploie à donner un coup de pouce aux étudiants et à éliminer les obstacles à l'apprentissage par l'intermédiaire de la Collecte scolaire de Staples/Bureau en Gros. À ce jour, le programme de collecte de fonds pour la rentrée des classes a permis d'amasser plus de 15 millions de dollars, grâce à la générosité des clients de Staples/Bureau en Gros.

Staples Canada/Bureau en Gros lance sa 17e collecte scolaire annuelle (Groupe CNW/Staples Canada ULC)

« Chez Staples/Bureau en Gros, nous croyons que la rentrée des classes devrait être une période de réjouissance et d'émerveillement. Mais nous savons que ce n'est pas le cas pour tous les parents, enseignants et élèves, qui peinent à acheter toutes les fournitures dont ils ont besoin pour la nouvelle année scolaire », a déclaré Wanda Walkden, cheffe des ressources humaines et des communications chez Staples Canada. « En tant que destination par excellence de la rentrée scolaire au Canada, les magasins Staples et Bureau en Gros ont la possibilité, dans le cadre de notre collecte scolaire, de faire équipe avec des partenaires caritatifs qui favorisent l'apprentissage et la croissance pour l'année à venir, ce qui a une incidence considérable et concrète sur les centaines de communautés dans lesquelles nous vivons et travaillons. »

Du 14 août au 11 septembre, les clients effectuant leurs achats en magasin pourront choisir de faire un don au moment de payer, qui sera versé à un partenaire caritatif de leur communauté :

Les magasins de l' Ontario recueilleront des fonds au profit de la Fondation Kiwanis du Canada , en collaboration avec les clubs Kiwanis de partout en Ontario : Kiwanis International est une communauté mondiale de clubs, de membres et de partenaires dédiée à l'amélioration de la vie des enfants, une communauté à la fois. Chaque communauté a des besoins différents, et Kiwanis permet à ses membres de trouver des moyens créatifs de répondre aux besoins des enfants, par exemple en luttant contre la faim, en favorisant l'alphabétisation et en offrant des conseils. De nombreux clubs Kiwanis de l' Ontario soutiennent le programme depuis plus de 15 ans.

recueilleront des fonds au profit de la , en collaboration avec les clubs partout en : Kiwanis International est une communauté mondiale de clubs, de membres et de partenaires dédiée à l'amélioration de la vie des enfants, une communauté à la fois. Chaque communauté a des besoins différents, et Kiwanis permet à ses membres de trouver des moyens créatifs de répondre aux besoins des enfants, par exemple en luttant contre la faim, en favorisant l'alphabétisation et en offrant des conseils. Les magasins du Québec et de l'est du Canada recueilleront des fonds au profit du Club des petits déjeuners : le Club offre bien plus qu'un petit déjeuner. Son approche est basée sur l'engagement, l'estime de soi et le développement des capacités en utilisant une formule optimale adaptée aux besoins locaux. Le Club des petits déjeuners aide à rejoindre chaque jour plus de 500 000 enfants dans quelque 3 000 programmes de milieux scolaires et communautaires partout au pays. Staples Canada et Bureau en Gros sont fiers de célébrer, en 2022, le 15 e anniversaire de leur partenariat avec le Club des petits déjeuners. La campagne au Québec et dans l'est du Canada a commencé le 7 août.

: le Club offre bien plus qu'un petit déjeuner. Son approche est basée sur l'engagement, l'estime de soi et le développement des capacités en utilisant une formule optimale adaptée aux besoins locaux. Le Club des petits déjeuners aide à rejoindre chaque jour plus de 500 000 enfants dans quelque 3 000 programmes de milieux scolaires et communautaires partout au pays. et Bureau en Gros sont fiers de célébrer, en 2022, le 15 anniversaire de leur partenariat avec le Club des petits déjeuners. La campagne au Québec et dans l'est du a commencé le 7 août. Les magasins de l'Ouest canadien recueilleront des fonds au profit de Centraide : Le travail de Centraide se concentre sur trois stratégies clés qui créent des occasions favorables pour que chaque personne dans nos communautés puisse vivre une vie meilleure. Cela consiste notamment à aider les enfants et les jeunes à devenir tout ce qu'ils ont envie d'être ainsi qu'à leur fournir le soutien dont ils ont besoin pour prendre un bon départ dans la vie, réussir à l'école et réaliser leur plein potentiel.

À propos de Staples /Bureau en Gros

Staples Canada/Bureau en Gros est l'Entreprise du travail et de l'apprentissage. En mettant l'accent sur la collectivité, l'inspiration et les services, l'entreprise est déterminée à jouer le rôle de partenaire dynamique et inspirant pour tous les clients qui visitent ses 300 magasins et le site bureauengros.com. L'entreprise possède deux sous-marques qui soutiennent ses clients commerciaux, Bureau en Gros Privilège pour les petites entreprises et Staples Professionnel pour les moyennes et grandes entreprises, ainsi que sept studios de travail partagé à Toronto, Kelowna, Oakville, Ottawa et Calgary sous la bannière Staples Studio. Staples/Bureau en Gros est fière de travailler en partenariat avec le Centre MAP dans le cadre de sa campagne À chance égale, qui vise à s'attaquer aux inégalités dans les collectivités partout au Canada et à créer un avenir équitable pour tous. Visitez bureauengros.com pour en savoir plus ou suivez @BureauenGros @StaplesCanada sur Facebook, Twitter, Instagram et LinkedIn.

SOURCE Staples Canada ULC

Renseignements: Pamela Kennedy, Staples/Bureau en Gros, 905 737-1147, poste 578, [email protected]; Noah Gomberg, Golin, 647 475-4721, [email protected]