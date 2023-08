Staples Canada/Bureau en Gros aide les enseignants tout au long de la rentrée en leur proposant des offres et du soutien pour se préparer au retour en classe

La destination au pays pour tout ce qui touche à la rentrée des classes ramène les journées de reconnaissance des enseignants, améliore son programme d'adhésion et lance un concours pour célébrer les éducateurs

RICHMOND HILL, ON, le 10 août 2023 /CNW/ - Les enseignants sont des piliers de nos communautés, et Staples/Bureau en Gros les aide à se préparer pour le retour en salle de classe avec une valeur ajoutée et des avantages uniques.

Staples/Bureau en Gros offre ses meilleurs rabais de reconnaissance des enseignants pour aider les éducateurs à préparer la salle de classe avec tout ce dont ils ont besoin. Tous les éducateurs inscrits au programme d’adhésion des enseignants de Staples/Bureau en Gros peuvent profiter de rabais et de primes du 9 août au 5 septembre.

« Nous soutenons les consommateurs pour la rentrée des classes depuis 1991 et nous savons que les enseignants se tournent vers nous pour approvisionner leur salle de classe », a déclaré Rachel Huckle, présidente de Staples Canada/Bureau en Gros. « Nous savons que de nombreux enseignants dépensent de leur propre poche, pas seulement pour leur salle de classe, mais aussi pour équiper leur propre famille, alors notre objectif est d'offrir le meilleur rapport qualité-prix pour rendre les achats faciles et amusants. »

Avec des prix harmonisés à sa campagne de la rentrée des classes inspirée des années 1990, Staples/Bureau en Gros a réduit le prix d'articles essentiels pour la salle de classe, notamment :

Journées de reconnaissance des enseignants et programme d'adhésion

Du 9 au 15 août 2023 : 10 % de rabais sur les achats de technologie et 20 % de rabais sur presque tout le reste, sur les achats de plus de 40 $ (certaines conditions s'appliquent).

Du 15 août au 5 septembre 2023 : 50 $ de rabais sur les achats de technologie de 500 $ et 15 % de rabais sur presque tout le reste (certaines conditions s'appliquent).

15 % de rabais sur presque tout le reste (certaines conditions s'appliquent). Cadeau de reconnaissance des enseignants 2023 : un élégant cahier de notes gris avec stylo lorsque vous faites vos achats en magasin (jusqu'à épuisement des stocks).

Le programme d'adhésion des enseignants de Staples/Bureau en Gros offre aux éducateurs des avantages exclusifs et des prix concurrentiels sur les fournitures essentielles toute l'année. L'adhésion est gratuite pour les enseignants et le personnel des écoles primaires et secondaires, des collèges, des cégeps et des universités, publics et privés, ainsi que pour les éducateurs à domicile. Voici les avantages :

Offres exclusives : Les membres reçoivent des rabais sur les fournitures, la technologie et les services d'impression et de marketing des Services d'impression de Bureau en Gros.

Les membres reçoivent des rabais sur les fournitures, la technologie et les services d'impression et de marketing des Services d'impression de Bureau en Gros. Service : Les enseignants auront accès à un service personnalisé avec un chargé de comptes et disposent d'un délai deux fois plus long pour retourner les articles achetés.

Les enseignants auront accès à un service personnalisé avec un chargé de comptes et disposent d'un délai deux fois plus long pour retourner les articles achetés. L'école est dans l'sac : Les enseignants peuvent créer des listes de fournitures scolaires précises à chaque classe et les partager avec les parents et les élèves. En retour, Bureau en Gros fera don de 3 % du total de chaque achat à leur école.

Les enseignants peuvent créer des listes de fournitures scolaires précises à chaque classe et les partager avec les parents et les élèves. En retour, Bureau en Gros fera don de 3 % du total de chaque achat à leur école. Avantages : Les membres auront droit à des impressions photo et à des copies couleur gratuites chaque trimestre, ainsi qu'à des cadeaux de reconnaissance annuels.

Visitez bureauengros.com/adhesionenseignant pour obtenir de plus amples renseignements ou pour vous inscrire.

Concours « Nous aimons les enseignants »

L'engagement de Bureau en Gros envers les enseignants va au-delà de l'offre qualité-prix, il comprend aussi la reconnaissance. Le concours nous aimons les enseignants est de retour de 14 août au 14 septembre pour une deuxième année afin de rendre hommage aux éducateurs exceptionnels de partout au pays. Huit enseignants d'un océan à l'autre seront sélectionnés pour avoir la chance de gagner une carte-cadeau Staples/Bureau en Gros de 1000 $ à utiliser pour leur salle de classe ou pour mettre à niveau des produits de technologie, ainsi qu'une carte-cadeau Reitmans de 500 $. Les gagnants seront dévoilés lors de la journée mondiale des enseignants (le 5 octobre).

Quel est le meilleur élément de la salle de classe? L'enseignant. Visitez bureauengros.com/nous-aimons-les-enseignants pour en savoir plus et proposer une candidature.

Partenariats

Pour la rentrée des classes de cette année, Staples/Bureau en Gros s'est associée à Lysol et à Reitmans, un détaillant canadien, pour proposer des initiatives supplémentaires visant à soutenir les enseignants.

Lysol PRÉSENTS pour des écoles en santé : Aidons les écoles à réduire l'absentéisme attribuable à des maladies évitables. Cette année, Staples /Bureau en Gros assemblera et livrera des sacs à dos de bienvenue aux écoles primaires partout au pays afin d'équiper les enseignants de ressources de prévention des germes, de protocoles et d'autres ressources utiles pour la salle de classe.

Aidons les écoles à réduire l'absentéisme attribuable à des maladies évitables. Cette année, /Bureau en Gros assemblera et livrera des sacs à dos de bienvenue aux écoles primaires partout au pays afin d'équiper les enseignants de ressources de prévention des germes, de protocoles et d'autres ressources utiles pour la salle de classe. RSVP pour une rentrée stylée de Reitmans : Les 23 et 24 août, Reitmans organisera un événement Styliste personnel pour les enseignants et le personnel scolaire dans 20 de ses magasins en Ontario . Staples /Bureau en Gros offrira un cadeau gratuit à toutes les participantes. Pour vous inscrire, visitez le site reitmans.com/fr/rsvp.

À propos de Staples Canada/Bureau en Gros

Staples Canada/Bureau en Gros est l'Entreprise du travail et de l'apprentissage. L'entreprise privée s'engage à être un partenaire dynamique et inspirant pour les clients qui visitent ses plus de 300 magasins et son site bureauengros.com . Elle possède deux marques qui soutiennent les clients d'affaires : Bureau en Gros Privilège pour les petites entreprises et les entrepreneurs, et Staples Professionnel pour les moyennes et grandes entreprises, ainsi que sept centres de travail collaboratif Staples Studio à l'échelle du pays. Grâce au Centre de solutions, les consommateurs peuvent accéder à une variété d'options d'emballage et d'expédition , ainsi qu'à une vaste gamme de services commerciaux. Staples/Bureau en Gros est fière de travailler en partenariat avec le Centre MAP dans le cadre de sa campagne À chance égale , qui vise à s'attaquer aux inégalités dans les collectivités partout au pays et à créer un avenir équitable pour tous. Visitez bureauengros.com pour plus d'information ou communiquez avec nous à @StaplesCanada sur Facebook , Twitter , Instagram , LinkedIn , TikTok ou Pinterest .

