L'Entreprise du travail et de l'apprentissage continue de mener la charge pour un avenir plus vert avec des réalisations clés dans le domaine du réacheminement des déchets et de l'efficacité énergétique

RICHMOND HILL, ON, le 16 avril 2024 /CNW/ - En seulement quatre ans, Staples/Bureau en Gros a dépassé deux de ses objectifs de 2025 pour un avenir plus vert, y compris 8 millions d'instruments d'écriture et 840 000 kilogrammes de piles recyclées avant 2025. L'entreprise s'engage à avoir un impact tangible sur l'ensemble de son réseau national, avec plus de 2 500 produits écologiques disponibles en magasin et en ligne, des programmes de recyclage gratuits en magasin et des solutions d'énergie renouvelable qui alimentent des segments clés de ses magasins et de sa chaîne d'approvisionnement.

« Nous investissons continuellement dans nos initiatives de développement durable afin d'offrir des solutions simples et efficaces pour aider les Canadiens à prendre des décisions respectueuses de l'environnement, et nous savons que nos programmes ont un effet positif. À lui seul, notre programme de recyclage des produits électroniques a permis de collecter plus de 23 millions de kilogrammes de déchets électroniques depuis 2020 », a déclaré Rachel Huckle, PDG de Staples/Bureau en Gros. « Nous sommes fiers des progrès remarquables que nous avons accomplis sur la voie d'un avenir plus vert et, à l'approche de 2025, nous avons hâte de continuer à promouvoir nos objectifs de développement durable, qui sont une source de fierté pour nos associés et nos communautés."

Dépasser les étapes en matière de développement durable

En 2020, Staples/Bureau en Gros a établi ses objectifs de 2025 pour un avenir plus vert avec l'aide de ses partenaires en matière de développement durable. Ces objectifs de développement durable s'articulent autour de deux piliers essentiels : le réacheminement des déchets, le recyclage et l'efficacité énergétique. Les objectifs suivants ont été dépassés avec un an d'avance :

8 millions d'unités d'instruments d'écriture recyclés : En partenariat avec TerraCycle, leader du recyclage international, Staples/Bureau en Gros a été en mesure de détourner plus de 8 millions d'instruments d'écriture des sites d'enfouissement. Dans le cadre de ce programme, les clients sont encouragés à déposer leurs instruments d'écriture usagés dans leur magasin Staples/Bureau en Gros local, lesquels sont ensuite envoyés à TerraCycle pour être recyclés. Il s'agit de la seule solution gratuite en magasin pour le recyclage des instruments d'écriture au Canada .

En partenariat avec TerraCycle, leader du recyclage international, Staples/Bureau en Gros a été en mesure de détourner plus de 8 millions d'instruments d'écriture des sites d'enfouissement. Dans le cadre de ce programme, les clients sont encouragés à déposer leurs instruments d'écriture usagés dans leur magasin Staples/Bureau en Gros local, lesquels sont ensuite envoyés à TerraCycle pour être recyclés. Il s'agit de la seule solution gratuite en magasin pour le recyclage des instruments d'écriture au . 840 000 kilogrammes de piles usagées recyclées : Staples/Bureau en Gros s'est associée avec Appel à recycler Canada dans le but de récupérer des piles usagées (rechargeables et alcalines) dans tous ses magasins, chez Staples Professionnel et à son siège social afin de les recycler. Grâce à ce partenariat, Staples/Bureau en Gros a été en mesure de détourner plus de 840 000 kilogrammes de piles des sites d'enfouissement depuis 2020. En reconnaissance des progrès accomplis, Appel à recycler a décerné à Staples/Bureau en Gros le prix de chef de file en matière de durabilité 2023 pour la quatrième année consécutive.

Réduction des émissions de carbone

En 2023, Staples/Bureau en Gros a célébré son 10e anniversaire de partenariat avec Bullfrog Power. Depuis 2023, en tant que plus grand partenaire de vente au détail, toutes les commandes d'impression faites par l'intermédiaire des services d'impression de Staples/Bureau en Gros sont alimentées par BullfrogpowerMD avec 100 % d'électricité renouvelable. Le partenariat permet également à tous les espaces de travail partagés de Staples Studio et à sa plateforme de commerce électronique d'être alimentés par BullfrogpowerMDen électricité 100 % propre et sans pollution. En choisissant Bullfrog Power, Staples/Bureau en Gros réduit son empreinte carbone, contribue au développement de nouveaux projets communautaires d'énergie verte au Canada et appuie une approche novatrice pour faire croître l'industrie de l'énergie renouvelable.

En 2023, la flotte de véhicules électriques (VE) de Staples/Bureau en Gros a généré plus de 3 500 kilogrammes d'équivalents en réduction de CO 2 . Les camions électriques sont conçus pour fournir des données permettant de mesurer, de contrôler et de partager les résultats des réductions d'émissions et de l'impact sur l'environnement en temps réel. Staples/Bureau en Gros continue d'investir dans les véhicules électriques et a l'intention d'élargir l'électrification de sa flotte à l'avenir.

Staples Professionnel a également célébré son 15e anniversaire de son partenariat avec Arbres Canada l'an dernier. Dans le cadre de ce partenariat, Staples Professionnel a planté plus de 237 997 arbres et soutenu de nombreux projets d'écologisation des communautés afin de contribuer à la création d'un meilleur cadre de vie pour tous les Canadiens. Lors de la journée nationale de l'arbre, les associés de Staples/Bureau en Gros se sont rassemblés dans des villes partout au pays pour planter des arbres et célébrer la durabilité. Dans le cadre de ces efforts, Staples/Bureau en Gros a planté 6 354 arbres en 2023.

Soutenir les Canadiens avec des solutions de recyclage gratuites :

Outre le recyclage des instruments d'écriture et des piles, les 300 magasins Staples/Bureau en Gros au pays proposent plusieurs solutions de recyclage gratuites à leurs clients. Grâce à ces programmes, Staples/Bureau en Gros a recyclé plus de 8 millions de kilogrammes de déchets électroniques et 7 millions de cartouches d'encre et de toner depuis 2020. Les programmes offerts comprennent :

recyclage de cartouches d'encre et de toner

recyclage de produits électroniques

recyclage des instruments d'écriture

recyclage de piles

services de déchiquetage sécuritaire

dosettes Nespresso (certains magasins seulement)

Vous trouverez de plus amples renseignements sur nos objectifs en matière de développement durable, nos programmes de réacheminement et de recyclage des déchets, ainsi qu'un certain nombre de ressources informatives sur l'environnement, sur le site Web de Staples/Bureau en Gros consacré au développement durable, à bureauengros.com/a/contenu/durabilite.

À propos de Staples/Bureau en Gros

Staples/Bureau en Gros est l'Entreprise du travail et de l'apprentissage. L'entreprise privée s'engage à être un partenaire dynamique et inspirant pour les clients qui visitent ses plus de 300 magasins et son site bureauengros.com . Elle possède deux marques qui soutiennent les clients d'affaires : Bureau en Gros Privilège pour les petites entreprises et les entrepreneurs, et Staples Professionnel pour les moyennes et grandes entreprises, ainsi que sept centres de travail collaboratif Staples Studio à l'échelle du pays. Grâce à Impression Bureau en Gros, les consommateurs peuvent accéder à une variété d'options d'emballage et d'expédition , ainsi qu'à une vaste gamme de services commerciaux. Staples/Bureau en Gros est fière de travailler en partenariat avec le Centre MAP dans le cadre de sa campagne À chance égale , qui vise à combattre les inégalités dans les collectivités partout au Canada et aide à créer un avenir équitable pour tous. Consultez bureauengros.com pour obtenir plus de renseignements ou communiquez avec nous à @StaplesCanada sur Facebook , Instagram , LinkedIn et TikTok .

SOURCE Staples Canada ULC

Renseignements: pour les médias : Staples/Bureau en Gros : Kathleen Stelmach, 905 737-1147, poste 578, [email protected]; Golin, pour Staples/Bureau en Gros: Meg Murphy, 647 475-4495, [email protected]