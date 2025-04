Les fonds recueillis par le biais de la campagne À chance égale soutiennent la recherche et les programmes qui changent la vie afin de créer un avenir plus équitable dans les collectivités partout au pays

RICHMOND HILL, ON, le 14 avril 2025 /CNW/ - Staples/Bureau en Gros et le Centre MAP, le plus grand centre de recherche à l'échelle nationale sur l'équité en matière de santé, s'attaquent à l'itinérance chronique au pays. En soutenant la recherche novatrice du Centre MAP et les programmes fondés sur des données probantes, le programme À chance égale de Staples/Bureau en Gros recueille des fonds pour aider les personnes à se loger, à rester logées et à retrouver leur santé et leur bien-être.

« À chance égale, c'est créer des voies vers des occasions, et nous reconnaissons qu'un logement stable est essentiel à l'éducation, à l'emploi et au bien-être général », a déclaré Rachel Huckle, PDG de Staples/Bureau en Gros. « Le succès éprouvé de la recherche du Centre MAP nous donne confiance que notre soutien fait une différence concrète et durable au sein des collectivités partout au Canada. »

Jusqu'au 11 mai, les clients pourront faire un don au profit de la campagne À chance égale et financer cette recherche qui change des vies dans l'un des 298 magasins de Staples/Bureau en Gros ou en ligne à bureauengros.com/achanceegale. Tous les dons seront égalés par l'entreprise jusqu'à concurrence de 500 000 $.

Depuis plus de 25 ans, le Centre MAP est un chef de file en matière de recherche axée sur les solutions pour trouver les meilleures façons d'améliorer les résultats en matière de santé et de logement pour les personnes en situation d'itinérance; le Centre MAP dirige conjointement la plus grande étude de recherche de l'histoire du pays afin de trouver des solutions pour mettre fin à l'itinérance. Le Centre MAP est situé à l'hôpital St. Michael, à Toronto.

« Nos études montrent que les personnes en situation d'itinérance chronique n'ont pas seulement besoin de logement -- elles ont besoin d'un soutien continu et personnalisé pour s'épanouir et apporter des changements positifs dans leur vie », a déclaré le Dr Stephen Hwang, directeur du Centre MAP et titulaire de la Chaire de recherche du Canada sur l'itinérance, le logement et la santé. « Je suis fier de dire que le Centre MAP fait partie des organisations de premier plan à l'échelle mondiale dans cette recherche, et que le succès de nos programmes À chance égale démontre le pouvoir d'investir dans des interventions fondées sur des données probantes. Grâce à l'engagement de Staples/Bureau en Gros, nous pouvons continuer à nous adapter pour atteindre des personnes en situation d'itinérance dans tout le pays. »

Les dons recueillis dans le cadre de la campagne À chance égale contribueront à financer plusieurs programmes essentiels du Centre MAP, y compris le programme Navigator, emblématique du Centre MAP. Ce programme associe les patients en milieu hospitalier qui sont en situation d'itinérance à un conseiller en matière de sensibilisation -- un « navigateur ». Le navigateur apprend à connaître le patient et le met en contact avec le soutien social et de santé dont il a besoin pour briser les cycles d'itinérance et de mauvaise santé, et l'aide à aller de l'avant dans l'obtention d'un logement qui lui convient.

Grâce à la campagne À chance égale, le Centre MAP a pu mettre en œuvre le programme Navigator de l'hôpital St. Michael de Toronto à l'hôpital St. Paul de Vancouver. À ce jour, ce programme novateur a fourni un soutien en matière de sensibilisation à plus d'un millier de personnes en situation d'itinérance à Toronto et à Vancouver, et sera lancé au CHUM (Centre hospitalier de l'Université de Montréal) à Montréal plus tard cette année.

Élargir les initiatives de renforcement de l'équité

Depuis le lancement de la campagne À chance égale en 2021, Staples/Bureau en Gros a amassé plus de 7 millions de dollars pour soutenir le Centre MAP. En plus du programme Navigator, ce financement a permis de mettre en œuvre le travail du Centre MAP partout au Canada pour aider à mettre fin aux inégalités en matière de santé chez les enfants et à éliminer les obstacles aux soins et à la prévention des maladies. Ces initiatives de renforcement de l'équité comprennent ce qui suit :

APPLE Schools , une initiative primée de promotion de la santé visant à soutenir un départ sain pour les enfants des collectivités scolaires défavorisées.

, une initiative primée de promotion de la santé visant à soutenir un départ sain pour les enfants des collectivités scolaires défavorisées. NosSoins , la plus grande conversation pancanadienne sur l'avenir des soins primaires et la façon de créer un système plus solide et plus équitable.

, la plus grande conversation pancanadienne sur l'avenir des soins primaires et la façon de créer un système plus solide et plus équitable. Boîtesanté , distributeurs automatiques « intelligents » qui dispensent gratuitement des produits de santé et des articles essentiels comme des chaussettes chaudes et des produits d'hygiène aux personnes qui connaissent des obstacles majeurs aux soins de santé.

, distributeurs automatiques « intelligents » qui dispensent gratuitement des produits de santé et des articles essentiels comme des chaussettes chaudes et des produits d'hygiène aux personnes qui connaissent des obstacles majeurs aux soins de santé. Prescription d'aliments sains, un essai de recherche phare visant à mettre à l'essai une approche prometteuse pour réduire l'insécurité alimentaire et les inégalités liées aux maladies chroniques : des bons d'achat d'épicerie prescrits par les médecins aux patients atteints de diabète et à faible revenu.

La campagne À chance égale de Staples/Bureau en Gros, en soutien au Centre MAP, continue de proposer des solutions durables pour lutter contre l'itinérance en finançant des recherches et des programmes novateurs. Grâce à la collaboration et au soutien des donateurs, le programme aide les gens à surmonter les obstacles, à obtenir un logement stable et à bâtir un avenir plus sain et plus équitable pour les collectivités du Canada. Pour en savoir plus sur la campagne À chance égale, visitez le site Web bureauengros.com/a/contenu/a-chance-egale.

À propos du Centre MAP

Le Centre MAP est le plus grand centre de recherche au Canada axé sur l'équité en matière de santé et les déterminants sociaux de la santé. Reconnu à l'échelle internationale pour sa science et son innovation révolutionnaires, le Centre MAP élabore et met en œuvre des programmes et des politiques concrets fondés sur des données probantes qui rompent les cycles d'exclusion socioéconomique et de mauvaise santé. Depuis plus de 25 ans , le Centre MAP travaille en partenariat avec des collectivités et des décideurs politiques partout au pays pour aborder des questions complexes telles que l'itinérance, la violence conjugale, l'accès inéquitable aux soins de santé et la prévention des effets nocifs liés aux opioïdes. Les répercussions du Centre MAP s'étendent de l'échelle locale à l'échelle nationale et au-delà. La vision du Centre MAP est un avenir plus sain pour tous. Le Centre MAP est basé à l'hôpital St. Michael, un centre hospitalier universitaire entièrement affilié à l'Université de Toronto et un centre de soins dans le centre-ville de Toronto. L'hôpital St. Michael est un site d' Unity Health Toronto , un réseau hospitalier dévoué au service des patients, des résidents et des clients dans toute la gamme des soins. Apprenez-en plus sur le site Web maphealth.ca .

À propos de Staples/Bureau en Gros

Staples/Bureau en Gros est l'Entreprise du travail et de l'apprentissage. Nous sommes une entreprise canadienne dévouée à aider les parents, les enseignants, les entreprises et les entrepreneurs à travailler plus intelligemment, à apprendre davantage et à évoluer chaque jour. Notre réseau comprend 298 magasins au pays ainsi que le site Web bureauengros.com, les services d'impression et d'expédition d'Impression Bureau en Gros et les espaces de travail partagés de Staples Studio. Pour répondre aux besoins uniques des entreprises, nous proposons également plusieurs bannières interentreprises dédiées à soutenir les clients commerciaux de toutes tailles, dont Bureau en Gros Privilège , Staples Professionnel, Supreme Office Supplies and Furniture, Fournitures de bureau Denis, Monarch Office Supply inc. et Beatties. Nous sommes basés à Richmond Hill, en Ontario, et nous sommes engagés envers les collectivités que nous desservons partout au pays en plus d'être un fier partenaire du Centre MAP par l'entremise de notre initiative de collecte de fonds et de sensibilisation À chance égale, qui vise à éliminer les lacunes critiques en matière d'accès équitable aux soins de santé. Visitez bureauengros.com pour en savoir plus ou suivez-nous à @BureauEnGros et @StaplesCanada sur Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn ou TikTok.

SOURCE Staples Canada ULC

Renseignements pour les médias : Staples/Bureau en Gros : Kristen Scollard, 416 818-7701, [email protected] ; Golin, pour Staples/Bureau en Gros : Meg Murphy, 647 475-4495, [email protected]