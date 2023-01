Stages parlementaires de la Fondation Jean-Charles-Bonenfant - Ali El-Samra, de Montréal, fait sa place à l'Assemblée nationale du Québec

QUÉBEC, le 30 janv. 2023 /CNW Telbec/ - Originaire de la région de Montréal, Ali El-Samra fait partie de la cohorte 2022-2023 du Programme de stages parlementaires de la Fondation Jean-Charles-Bonenfant. Assorti d'une bourse d'excellence de 24 000 $, ce stage pratique permet à Ali de découvrir le travail parlementaire à l'Assemblée nationale du Québec et d'approfondir ses connaissances de la politique québécoise.

Le stage qu'Ali a commencé en septembre 2022 consiste à :

appuyer une députée ou un député du gouvernement et une députée ou un député de l'opposition avec qui il est jumelé;

rédiger un essai sur un sujet lié à la démocratie;

réaliser des missions exploratoires à l'étranger et au Canada pour analyser différents systèmes parlementaires et rencontrer des acteurs de la vie politique.

Voici son témoignage : « En tant que professionnel de la santé et diplômé en santé publique, j'ai directement été interpellé par ce stage qui donne la chance de plonger au cœur de la vie politique et parlementaire de manière non partisane. Pour ma part, j'apprends énormément, chaque jour, sur les enjeux politiques qui ont une influence sur la santé publique, ce qui m'oriente plus que jamais sur ma carrière à la suite du stage. Cette expérience me permet de cerner et de découvrir des aspects de notre société qu'il m'aurait été impossible de comprendre autrement. Que l'on provienne du domaine du droit, de l'économie, de l'environnement, de l'éducation, de la santé ou de la culture, le stage de la Fondation Jean-Charles-Bonenfant représente une fenêtre unique sur notre société et notre démocratie, en plus de nous ouvrir des portes sur plusieurs perspectives de carrière! »

Ali partage cette expérience avec quatre autres stagiaires : Powen-Alexandre Morin, de Saint-Jérôme; Gabriel Moreau, de Saint-Thomas-de-Caxton; Carolane Fillion, de la Côte-de-Beaupré; et Charles-Étienne Ostiguy, d'Anjou.

L'appel de candidatures se poursuit jusqu'au 15 février 2023

Un appel de candidatures est en cours en vue de sélectionner les cinq personnes qui auront la chance de vivre une expérience similaire l'an prochain. La Fondation Jean-Charles-Bonenfant est à la recherche d'étudiantes, d'étudiants ou de jeunes diplômées et diplômés qui se démarquent par la qualité de leur dossier scolaire, leur intérêt envers la politique et leur engagement communautaire.

Les personnes intéressées doivent soumettre leur candidature avant le 15 février 2023 à 23 h 59. Les critères complets d'admissibilité au programme et le formulaire de mise en candidature se trouvent sur le site Web de la Fondation.

À propos de la Fondation Jean-Charles-Bonenfant

La Fondation Jean-Charles-Bonenfant a pour mission de développer et de diffuser des connaissances sur les institutions politiques et parlementaires. Depuis 1978, la Fondation soutient et aide financièrement les personnes et les organismes à but non lucratif qui souhaitent, entre autres, approfondir leurs connaissances de la démocratie, acquérir de nouveaux savoirs sur le parlementarisme ou participer aux activités éducatives de l'Assemblée nationale du Québec.

