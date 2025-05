Stabilisation du service du REM - Fin du service de bus spécial dès le lundi 5 mai

MONTRÉAL, le 3 mai 2025 /CNW/ - L'Autorité régionale de transport métropolitain (ARTM) et CDPQ Infra annoncent la fin du service de bus spécial qui circule le long du tracé du REM, à compter du lundi 5 mai 2025. Les niveaux satisfaisants de stabilité et de performance maintenus par le REM au cours des dernières semaines permettent de répondre efficacement aux besoins des usagers.

Les lignes d'autobus 721 et 568, opérées par la Société de transport de Montréal (STM), ainsi que 722, du Réseau de transport de Longueuil (RTL), qui transitent dans le corridor du pont Samuel-de Champlain seront retirées. Les faibles niveaux d'achalandage observés à bord de ces navettes ne justifiant plus leur maintien.

« La fiabilité du transport collectif est essentielle pour maintenir la confiance des gens et dans les dernières semaines, le REM a su rétablir la qualité de son service. Ce sont tous les usagers qui en sortent gagnants. J'en profite pour souligner l'excellente collaboration entre tous les intervenants ainsi que les nombreux efforts déployés par les équipes REM afin de ramener la situation à la normale pour les usagers », a souligné Benoit Gendron, directeur général de l'ARTM.

« Depuis quelques semaines, le REM a retrouvé un niveau de stabilité et de fiabilité permettant d'offrir la prévisibilité attendue aux usagers. Je tiens à remercier les partenaires de transport pour leur grande collaboration et disponibilité qui a permis d'offrir des navettes d'autobus spéciales en soutien du REM. » Jean-Marc Arbaud, président et chef de la direction de CDPQ Infra.

En bref

Retrait des navettes : Entre les stations Panama et Gare Centrale : navette 722 opérée par le RTL ; Entre les stations Brossard et Gare Centrale : navette 721 opérée par la STM ; Entre les stations Île-des-Sœurs et Gare Centrale : navette 568 opérée par la STM.





D'autres options durant les fermetures planifiées du REM

En 2025, les équipes REM devront réaliser plusieurs travaux afin de permettre la prochaine mise en service du réseau. Pour réaliser ces différents travaux, des fermetures du REM sont nécessaires.

Des navettes d'autobus seront disponibles pour assurer les différents trajets en l'absence du REM.

Pour obtenir les détails : https://rem.info/fr/navettes2025

