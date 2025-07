SSPHQ : dépôt d'une plainte pour négociation de mauvaise foi

MONTRÉAL, le 21 juill. 2025 /CNW/ - Le Syndicat des spécialistes et professionnels d'Hydro-Québec (SCFP 4250) a déposé une plainte pour négociation de mauvaise foi et entrave aux activités syndicales contre Hydro-Québec.

Alors que le syndicat venait tout juste de recevoir une offre globale et finale de la part de la direction, et ce, sans la présence du conciliateur, cette dernière a communiqué directement celle-ci aux membres, ce qui va à l'encontre des pratiques permises dans le cadre d'une négociation.

« C'est un comportement inacceptable pour une société d'État. Est-ce maintenant la façon de faire de la nouvelle direction? L'employeur cherche sans équivoque à influencer les membres en passant par-dessus le syndicat », dit Dominic Morin, conseiller syndical et coordonnateur du secteur énergie au SCFP.

Cette présentation unilatérale de la position patronale aux membres prive le syndicat de la possibilité de déterminer lui-même la manière dont il souhaite transmettre l'information à ses membres.

Le document envoyé aux syndiqué(e)s dépasse largement et à plusieurs égards les limites fixées par la jurisprudence en ce qui concerne les communications qu'un employeur peut leur adresser dans la période cruciale que représente la négociation d'une convention collective.

À la demande d'Hydro-Québec, un conciliateur a été désigné par le ministre du Travail au début du mois de juin dernier. Les membres du Syndicat des spécialistes et professionnels d'Hydro-Québec sont sans contrat de travail depuis le 31 décembre 2024.

Comptant 143 000 membres au Québec, le SCFP représente près de 16 500 membres dans le secteur énergie. Le SCFP est de plus présent dans les secteurs suivants : les affaires sociales, les communications, l'éducation, les universités, les municipalités, les sociétés d'État et organismes publics, les transports aérien et terrestre, le secteur mixte, le transport maritime ainsi que le secteur incendie. Il est le plus grand syndicat affilié à la FTQ.

