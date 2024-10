WINDSOR, Connecticut, 10 octobre 2024 /CNW/ - SS&C Technologies Holdings, Inc. (Nasdaq: SSNC) a annoncé aujourd'hui qu'abrdn, la société d'investissement mondiale et gestionnaire d'actifs, a prolongé sa relation à long terme avec SS&C Global Investor and Distribution Solutions (GIDS) pour ses gammes de fonds au Royaume-Uni, au Luxembourg et à Singapour.

« Nous sommes heureux de poursuivre notre relation de longue date avec SS&C au Royaume-Uni et au Luxembourg tout en l'étendant à Singapour, a déclaré Martin Kwiatkowski, chef de l'exploitation, Investissements, abrdn. En tant que gestionnaire d'actifs de premier plan à l'échelle mondiale, abrdn s'engage à offrir la même expérience de haute qualité à ses clients, peu importe où ils se trouvent dans le monde ou peu importe comment ils veulent interagir avec eux. »

SS&C fournit des services d'agence de transfert pour les fonds OEIC et Life d'abrdn. L'équipe de SS&C au Luxembourg soutient la liquidité et les fonds de la Société d'investissement à Capital Variable (SICAV). abrdn tire également parti de SS&C GIDS pour ses fonds américains. Le dernier contrat comprend un service amélioré pour offrir une réactivité aux investisseurs dans les fonds domiciliés au Luxembourg. SS&C collabore avec abrdn pour simplifier les rapports aux clients et améliorer les services de lutte contre le blanchiment d'argent pour soutenir leur gamme de fonds. De plus, SS&C collabore avec abrdn pour améliorer les services offerts par les canaux numériques pour nos activités à Singapour.

« Nous sommes ravis d'étendre notre précieuse relation à long terme avec abrdn pour soutenir la gamme de fonds locaux d'abrdn à Singapour, a déclaré Euan Mcleod, chef, SS&C GIDS, Asie-Pacifique. Cette expansion renforce davantage notre solide partenariat actuel, offrant un service exceptionnel à la clientèle de particuliers, d'entreprises et de clients institutionnels. »

abrdn est une société de placement mondiale qui aide ses clients à planifier, à épargner et à investir pour l'avenir. Notre objectif est de permettre à nos clients d'être de meilleurs investisseurs. abrdn gère des actifs d'une valeur de 505,9 milliards de livres sterling d'actifs pour ses clients (au 30 juin 2024).

SS&C est un fournisseur mondial de services et de logiciels pour les secteurs des services financiers et des soins de santé. Fondée en 1986, SS&C a son siège social à Windsor, au Connecticut, et exploite des bureaux partout dans le monde. Quelque 20 000 organisations de services financiers et de soins de santé, des plus grandes entreprises du monde aux petites et moyennes entreprises, comptent sur SS&C pour son expertise, son envergure et ses technologies.

Pour en savoir plus sur SS&C (Nasdaq : SSNC) sont disponibles à www.ssctech.com .

