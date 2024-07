WINDSOR, Connecticut, 10 juillet 2024 /CNW/ -SS&C Technologies Holdings, Inc. (Nasdaq : SSNC) a annoncé aujourd'hui sa nouvelle plateforme de centre de contact pour aider les secteurs de la gestion des actifs, de l'assurance vie et des régimes de pensions et de retraite à moderniser et à améliorer l'expérience client.

La plateforme mondiale unique de communication avec les clients permet aux clients du centre de contact de SS&C d'offrir des expériences personnalisées à leurs clients en tout temps. Outre la messagerie vocale, les courriels et la messagerie sécurisée, les gestionnaires de placements peuvent tirer parti des technologies d'automatisation intelligente pour accéder instantanément aux renseignements sur les clients et offrir une expérience exceptionnelle dans l'ensemble des produits et des régions.

« Offrir une expérience personnalisée, uniforme et de calibre mondial aux clients est une priorité absolue pour notre entreprise, a déclaré Mike Sharkey, président de DWS Service Company, un client depuis plus de 35 ans. « En tant qu'agent de transfert de premier plan et fournisseur de services aux investisseurs, SS&C a été un excellent partenaire pour nous aider à améliorer le service à la clientèle. Nous sommes ravis de nous lancer dans ce projet de modernisation pour nous aider à offrir une expérience client sécurisée et personnalisée à grande échelle. »

La plateforme du centre de contact comprend plusieurs capacités de robot conversationnel d'IA et d'analyse de la parole pour améliorer davantage les capacités libre-service. Le soutien multicanal avec des assistants virtuels intelligents vocaux, par courriel, par robot conversationnel et axés sur l'IA est offert sur une base entièrement externalisée ou sur une plateforme. Au cours des 18 prochains mois, SS&C mettra en œuvre ce qui suit :

Utilisation avancée d'assistants virtuels intelligents, permettant aux entreprises de traiter de multiples demandes afin de réduire le temps d'attente

permettant aux entreprises de traiter de multiples demandes afin de réduire le temps d'attente Amélioration de la détection de la fraude , y compris la biométrie, l'analyse audio spectro-temporelle et la détection des voix synthétisées/d'IA et de la détection de dispositifs de mystification

, y compris la biométrie, l'analyse audio spectro-temporelle et la détection des voix synthétisées/d'IA et de la détection de dispositifs de mystification Amélioration de l'analyse de la perception des clients dans la parole et le texte pour prédire les tendances d'escalade

dans la parole et le texte pour prédire les tendances d'escalade Solutions de copilote pour mieux transmettre les connaissances aux agents et des solutions de formation pour aider à améliorer le service.

SS&C Global Investor & Distribution Solutions a pris de l'expansion pour fournir des services de centre de contact à plus de 150 clients dans les domaines de la gestion de placements, des régimes de retraite, du courtage et d'autres entités. SS&C a traité plus de 3 millions d'appels au nom de ses clients, tirant parti de plus de 1 000 agents dans le monde.

« En tant que leader des agences de transfert et des services aux investisseurs, nous voulons nous assurer d'offrir à la clientèle de nos clients une expérience de calibre mondial, une interaction à la fois, en tout temps, a déclaré Nick Wright, chef mondial de SS&C Global Investor & Distribution Solutions. En investissant dans un programme de contact mondial, nous visons à apporter de la clarté, de la commodité et de la couverture aux programmes des centres de contact de nos clients et à faire des contacts personnels avec les clients à grande échelle. »

