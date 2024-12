SS&C fera une présentation à l'occasion de la Semaine de la Finance d'Abu Dhabi

WINDSOR, Connecticut, 6 décembre 2024 /CNW/ - SS&C Technologies Holdings, Inc. (Nasdaq: SSNC), un fournisseur mondial de logiciels et de services logiciels pour les secteurs des services financiers et des soins de santé, a annoncé aujourd'hui que Bill Stone, son président et chef de la direction, fera une présentation à l'occasion de la Semaine de la Finance d'Abu Dhabi. L'événement, qui a lieu du 9 au 12 décembre sur l'île d'Al Maryah à Abou Dhabi, devrait attirer plus de 18 000 professionnels de la finance de plus de 100 pays.

Bill Stone se joindra à Aron Landy, chef de la direction de Brevan Howard, et à Leda Braga, chef de la direction de Systematica Investments, dans le cadre du panel Inside the Hedge Fund Industry qui aura lieu le 10 décembre à 10 h 40. Dan Murphy, présentateur et correspondant de CNBC, animera le panel.

Un enregistrement du panel sera mis à la disposition des organisateurs après l'événement.

À propos de SS&C Technologies

SS&C est un fournisseur mondial de services et de logiciels pour les secteurs des services financiers et des soins de santé. Fondée en 1986, SS&C a son siège social à Windsor, au Connecticut, et exploite des bureaux partout dans le monde. Quelque 20 000 organisations de services financiers et de soins de santé, des plus grandes entreprises du monde aux petites et moyennes entreprises, comptent sur SS&C pour son expertise, son envergure et ses technologies.

Des renseignements supplémentaires sur SS&C (Nasdaq : SSNC) sont disponibles à www.ssctech.com. Suivez SS&C sur Twitter, LinkedIn et Facebook.

