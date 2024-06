WINDSOR, Connecticut, 12 juin 2024 /CNW/ - SS&C Technologies Holdings, Inc. (Nasdaq : SSNC) étend son empreinte mondiale avec un nouveau bureau dans le carrefour financier Gujarat International Finance Tec-City (GIFT City) en Inde. L'International Financial Services Centres Authority a accordé une licence à SS&C GlobeOp pour fournir des services d'administration de fonds et de conformité aux fonds d'investissement alternatifs (FIA) et à d'autres fonds investis dans le secteur d'opportunités économiques.

Kedaara Capital et Multiple Alternate Asset Management font partie des clients de SS&C qui ont des FIA dans GIFT City, et d'autres à introduire dans le pipeline.

« GIFT City offre d'énormes possibilités, et nous sommes ravis d'en faire partie », a déclaré un représentant de Multiple Alternate Asset Management.

« L'expérience de SS&C en tant que principal administrateur de fonds alternatifs au monde fait de l'entreprise un excellent partenaire pour nous aider à croître. Nous sommes impatients de travailler avec l'équipe de SS&C sur le terrain pour soutenir nos activités quotidiennes, a déclaré un représentant de Kedaara Capital.

L'offre d'administration de fonds de GIFT City complète les vastes activités d'administration de fonds de SS&C en Inde. SS&C a d'abord pris de l'expansion au pays en 2003. Parmi les clients d'administration de fonds indiens, SS&C fournit plus de 19 milliards de dollars en actifs sous gestion. SS&C compte 12 bureaux en Inde et emploie 7 500 employés au service de clients dans les services de fonds, d'agences de transfert et de courtage. Arun Baldwa, directeur principal, dirigera le nouveau bureau de GIFT City.

« Nous sommes ravis d'accroître notre présence en Inde grâce à la nouvelle licence d'exploitation de GIFT City et à notre présence sur le terrain, a déclaré Bhagesh Malde, chef, SS&C GlobeOp. En tant qu'administrateurs de premier plan de fonds alternatifs au monde avec plus de 2 billions de dollars d'actifs sous gestion, nous avons de l'expérience dans la gestion de tous les besoins opérationnels pour diverses structures de fonds complexes dans différents secteurs et régimes réglementaires et fiscaux. Une présence sur le terrain à GIFT City renforce notre engagement profond envers l'Inde. Nous nous réjouissons à l'idée de travailler encore plus étroitement avec nos clients alors qu'ils établissent des fonds dans ce nouvel épicentre passionnant de la finance mondiale et des TI. »

L'industrie de la gestion de fonds a connu une croissance rapide à GIFT City, de nombreuses entreprises nationales et étrangères profitant de ces avantages. Plus de 80 gestionnaires de fonds ayant des engagements de plus de 30 milliards de dollars américains se sont établis dans la zone des possibilités économiques au cours des trois dernières années, selon l'IFSCA .

