WINDSOR, Connecticut, 13 août 2024 /CNW/ - SS&C Technologies Holdings, Inc. (Nasdaq : SSNC) a annoncé aujourd'hui que SS&C Blue Prism a été reconnu comme un leader dans le Magic Quandrant 2024 pour l'automatisation robotisée des processus (ARP).

« Nous sommes fiers que SS&C Blue Prism ait été nommé leader dans le Magic Quadrant de Gartner pour l'automatisation robotisée des processus pour la sixième année consécutive, a déclaré Bill Stone, chef de la direction et président de SS&C Technologies. Nous travaillons fort pour fournir la plateforme d'automatisation intelligente la plus complète et la plus efficace à nos clients qui cherchent à transformer leur façon de travailler et à faire progresser leur organisation. »

Plus de 2 800 entreprises dans le monde tirent parti de SS&C Blue Prism pour l'automatisation intelligente.

Téléchargez une copie gratuite du rapport ici pour en savoir plus sur Magic Quadrant de Gartner 2024 pour l'automatisation robotisée des processus.

La plateforme d'automatisation intelligente de SS&C aide les organisations à atteindre les résultats commerciaux souhaités dans les domaines des services financiers, de l'assurance, de la santé et de l'industrie pharmaceutique, des services bancaires et plus encore. Parlez à un expert de l'offre d'automatisation intelligente de SS&C.

À propos de Magic Quadrant

Magic Quadrant de Gartner pour l'automatisation robotisée des processus, Saikat Ray, Arthur Villa, Melanie Alexander, Sachin Joshi, Mike Helsel, 7 août 2024. Gartner ne fait la promotion d'aucun fournisseur, produit ou service décrit dans ses publications de recherche, et ne conseille pas aux utilisateurs de technologie de choisir seulement les fournisseurs ayant les cotes les plus élevées. Les publications de recherche de Gartner constituent les opinions des membres de l'organisme de recherche et ne doivent pas être considérées comme des faits. Gartner nie l'existence de toute garantie, explicite ou implicite, concernant cette étude, notamment toute garantie quant à la qualité marchande ou à la conformité à des fins particulières. GARTNER est une marque de commerce déposée et une marque de service de Gartner, Inc. ou de ses sociétés affiliées aux États-Unis et à l'échelle internationale, et MAGIC QUADRANT est une marque déposée de Gartner, Inc. ou de ses sociétés affiliées et elles sont utilisées aux présentes avec autorisation. Tous droits réservés.

À propos de SS&C Technologies

SS&C est un fournisseur mondial de services et de logiciels pour les secteurs des services financiers et des soins de santé. Fondée en 1986, SS&C a son siège social à Windsor, au Connecticut, et exploite des bureaux partout dans le monde. Quelque 20 000 organisations de services financiers et de soins de santé, des plus grandes entreprises du monde aux petites et moyennes entreprises, comptent sur SS&C pour son expertise, son envergure et ses technologies.

Pour en savoir plus sur SS&C (Nasdaq : SSNC), consultez le www.ssctech.com.

