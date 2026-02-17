MONTRÉAL, le 17 févr. 2026 /CNW/ - SRTX inc. (« SRTX » ou la « Société »), l'entreprise canadienne de matériaux derrière Sheertex®, a annoncé aujourd'hui avoir conclu une entente définitive avec A.Y.K International Inc., une entreprise canadienne spécialisée dans les chaussettes, les collants et les accessoires vestimentaires (l'« acquéreur »), à la suite de la conclusion de sa revue stratégique précédemment annoncée.

Dans le cadre de la transaction proposée, SRTX a déposé un avis d'intention de faire une proposition (l'« avis d'intention ») en vertu de la Loi sur la faillite et l'insolvabilité (la « LFI »), PricewaterhouseCoopers inc. agissant à titre de syndic. Le dépôt de l'avis d'intention vise à prévoir un processus ordonné pour solliciter l'approbation du tribunal de la transaction.

La transaction est le résultat d'un processus concurrentiel visant à identifier la meilleure issue possible pour la Société et ses parties prenantes. Sous réserve de l'approbation du tribunal, l'acquéreur devrait assumer la continuité de la marque Sheertex ainsi que la poursuite de la commercialisation de la technologie de matériaux exclusive de SRTX. Certains actifs sont exclus de la transaction, notamment le bail de la Société à Pointe-Claire ainsi que de la machinerie et certains équipements, lesquels seront traités dans le cadre des procédures relatives à l'avis d'intention.

Tout au long du processus de revue stratégique, SRTX a poursuivi ses activités et est demeurée concentrée sur le service à ses clients et à ses partenaires sans interruption. Dans le cadre de la transaction proposée, l'acquéreur prévoit de retenir un nombre limité d'employés afin de soutenir la poursuite des activités de l'entreprise Sheertex.

« Nous admirons depuis longtemps Sheertex -- non seulement pour son innovation, mais aussi pour son engagement profond envers son savoir-faire et ses clients », a déclaré Dan Abitan, chef de la direction d'A.Y.K International Inc. « Nous sommes heureux d'accueillir Sheertex au sein de la famille A.Y.K., où l'expertise de la marque et sa technologie avancée feront désormais partie de notre organisation alors que nous investissons dans sa stabilité et sa croissance à long terme. »

SRTX sollicitera l'approbation du tribunal pour la transaction au cours des prochaines semaines.

PricewaterhouseCoopers Corporate Finance a agi à titre de conseiller financier de SRTX dans le cadre de la revue stratégique.

À propos de SRTX

SRTX, une entreprise certifiée B Corporation (B Corp), est surtout connue pour sa première technologie : le tricot Sheertex® Rip-Resist, en instance de brevet, fabriqué à partir d'un des polymères les plus résistants au monde, qui a révolutionné l'univers des collants en offrant un produit pratiquement indestructible. La mission de SRTX est d'accroître la durabilité et la soutenabilité des produits textiles en développant de nouveaux matériaux et technologies afin de concevoir des textiles de meilleure qualité et plus respectueux de l'environnement. Visitez https://www.srtxlabs.com .

