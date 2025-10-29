MONTRÉAL, le 29 oct. 2025 /CNW/ - SRTX inc. (« SRTX » ou la « Société »), l'entreprise canadienne de matériaux derrière Sheertex®, a annoncé aujourd'hui le lancement d'une revue stratégique visant à déterminer la meilleure voie à suivre pour la Société et ses parties prenantes.

Ce processus explorera diverses options afin de renforcer les activités de l'entreprise et de soutenir son potentiel à long terme, dont une éventuelle vente, une recapitalisation ou une réorganisation.

Dans le cadre de cette revue, SRTX procédera à une réduction temporaire de son effectif afin de l'adapter aux besoins opérationnels actuels. La Société demeure confiante quant à la possibilité que les employés concernés soient rappelés à la fin du processus.

Par ailleurs, Sophie Boulanger a quitté ses fonctions de présidente-directrice générale. Le conseil d'administration remercie Mme Boulanger pour son leadership et sa contribution au cours de cette période importante, et a amorcé le processus de recrutement d'un nouveau chef de la direction.

La Société a retenu les services de PricewaterhouseCoopers Corporate Finance à titre de conseiller financier afin de l'accompagner dans le cadre de cette revue.

À propos de SRTX

SRTX, une entreprise certifiée B Corporation (B Corp), est surtout connue pour sa première technologie : le tricot Sheertex® Rip-Resist, en instance de brevet, fabriqué à partir d'un des polymères les plus résistants au monde, qui a révolutionné l'univers des collants en offrant un produit pratiquement indestructible. La mission de SRTX est d'accroître la durabilité et la soutenabilité des produits textiles en développant de nouveaux matériaux et technologies afin de concevoir des textiles de meilleure qualité et plus respectueux de l'environnement. Visitez https://www.srtxlabs.com.

