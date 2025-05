MONTRÉAL, le 13 mai 2025 /CNW/ - SRTX a annoncé qu'elle avait atteint la première clôture d'une ronde de financement de 40 millions de dollars américains menée par ses principaux actionnaires, BDC Capital, Exportation et développement Canada, le Groupe H&M et Investissement Québec.

Ce financement appuiera la stratégie de SRTX, laquelle vise à développer ses activités de fabrication à Montréal, en doublant sa capacité de production en 2025. En 2023, l'entreprise a étendu ses activités dans une nouvelle installation ultramoderne de 300 000 pieds carrés à Pointe-Claire (Montréal), où elle a établi une usine de fabrication hautement automatisée et verticalement intégrée, avec la possibilité d'être agrandie pour répondre à aux importantes possibilités de croissance de l'entreprise en Amérique du Nord et en Europe. Cette installation est unique, car la poudre d'UHMWPE est convertie en produits finis sous un même toit, ce qui permet à SRTX de réduire continuellement ses coûts unitaires à mesure qu'elle augmente la production de Sheertex, son produit de collants leader sur le marché.

Dans le cadre de cette ronde de financement, Katherine Homuth, fondatrice de SRTX, s'est retirée de ses responsabilités quotidiennes en tant que PDG. Le conseil d'administration a lancé un processus de recrutement pour identifier un nouveau PDG et Timothy Leyne, qui a été directeur financier de SRTX au cours des trois dernières années, a été nommé PDG par intérim.

DÉCLARATIONS:

« Cette nouvelle injection de capitaux renforcera la base de capital de SRTX alors que nous poursuivons notre plan d'expansion de notre production pour conquérir une part croissante du marché des collants face à des conditions commerciales incertaines", a déclaré Timothy Leyne, PDG par intérim de SRTX. "Le succès de ce tour de table témoigne de l'immense conviction de nos actionnaires dans la poursuite de la stratégie de SRTX", a-t-il ajouté. "Le dynamisme et la vision exceptionnels de Katherine ont permis de construire cette plateforme de fabrication verticale basée sur l'innovation, et les investisseurs principaux, le conseil d'administration et l'équipe de direction se sont engagés à réaliser son plein potentiel », a conclu Timothy.

« Nous sommes ravis d'accompagner SRTX dans cette nouvelle étape de sa croissance. Nous voyons un fort potentiel dans la vision et le produit de la société, et nous pensons qu'elle est bien positionnée pour se développer de manière significative. Nous tenons à remercier Katherine Homuth pour son dévouement et les bases qu'elle a contribué à établir chez SRTX, et nous lui souhaitons la meilleure des chances dans son prochain chapitre », ont déclaré les investisseurs principaux, soit BDC Capital, Exportation et développement Canada, le Groupe H&M et Investissement Québec.

À PROPOS DE SRTX:

SRTX est la société de portefeuille de Sheertex Inc, le fabricant et la principale marque de collants résistants à la déchirure. Établie en 2017, SRTX a déménagé dans sa première installation à Montréal en 2019. SRTX a construit une plateforme technologique intégrée qui surpasse la fabrication traditionnelle en tirant parti de matériaux exclusifs, d'une automatisation intelligente et d'une infrastructure de fabrication verticale.

