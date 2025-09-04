MONTRÉAL, le 4 sept. 2025 /CNW/ - SRTX, l'entreprise canadienne de matériaux derrière Sheertex®, annonce aujourd'hui la nomination de Sophie Boulanger à titre de PDG. Figure reconnue parmi les entrepreneures les plus influentes du commerce de détail au Canada, Sophie Boulanger apporte plus de vingt ans d'expérience en stratégie, performance opérationnelle, croissance et création de valeur dans les secteurs du commerce de détail et des biens de consommation.

Sophie Boulanger a cofondé et dirigé BonLook, une marque de lunettes novatrice en modèle direct-au-consommateur qui a transformé l'industrie optique canadienne grâce à une approche hybride de commerce en ligne et boutiques physiques, ainsi qu'à des collections modernes mettant de l'avant la diversité. Sous sa direction, de 2011 à 2022, BonLook s'est rapidement imposée à l'échelle nationale, ouvrant 40 boutiques en quatre ans, employant plus de 400 personnes dans cinq provinces, et menant à une acquisition stratégique réussie par FYidoctors en 2021.

Avec un solide parcours dans la croissance de marques et la mise en place de transformations ambitieuses, Sophie Boulanger est bien placée pour diriger SRTX alors que l'entreprise accélère sa stratégie d'expansion mondiale, renforce ses partenariats en gros et en marques privées, et continue de créer de la valeur durable grâce à l'innovation.

« SRTX a bâti l'une des entreprises de matériaux les plus innovantes de notre époque, avec Sheertex qui redéfinit la durabilité dans la mode et l'habillement, » a déclaré Sophie Boulanger, PDG de SRTX. « C'est un honneur de me joindre à l'entreprise à un moment aussi important et j'ai hâte de travailler avec notre équipe talentueuse et nos investisseurs de premier plan afin d'accroître notre portée, d'augmenter nos opérations et de continuer à façonner l'avenir des textiles durables. Je tiens aussi à souligner Katherine Homuth, dont la vision et l'esprit entrepreneurial ont bâti les bases du succès de SRTX. Je suis enthousiaste à l'idée de poursuivre cet héritage. »

Les principaux investisseurs de SRTX -- BDC Capital, Exportation et développement Canada, H&M Group et Investissement Québec -- ont affirmé : « Nous sommes ravis d'accueillir Sophie Boulanger à titre de PDG. Grâce à son esprit entrepreneurial, son expertise opérationnelle et sa vision axée sur la croissance orientée vers le consommateur, elle est très bien placée pour guider SRTX dans sa prochaine phase. Sophie Boulanger possède un parcours remarquable en matière de croissance de marques, de création de valeur pour les actionnaires et de mobilisation d'équipes solides. Nous sommes convaincus qu'elle saura accélérer la mission de SRTX de transformer l'industrie. »

Le conseil d'administration et l'équipe de SRTX remercient Timothy Leyne, qui a occupé le poste de chef de la direction par intérim au cours des derniers mois pour son leadership et ses contributions durant cette étape déterminante de la croissance de l'entreprise.

Ce changement de direction survient peu de temps après la clôture par SRTX d'un financement de 40 millions de dollars US, mené par ses principaux actionnaires : BDC Capital, Exportation et développement Canada, H&M Group et Investissement Québec. Ce financement servira à appuyer la stratégie de l'entreprise visant à augmenter ses opérations basées à Montréal. En 2023, SRTX a emménagé dans une usine ultramoderne de 300 000 pieds carrés située à Pointe-Claire (Montréal), une installation hautement automatisée et intégrée verticalement. Unique dans l'industrie, cette usine permet à SRTX de réduire continuellement ses coûts unitaires tout en augmentant la production de ses collants Sheertex, déjà chefs de file sur le marché.

À propos de SRTX

SRTX, une entreprise certifiée B Corporation (B Corp), est surtout connue pour sa première technologie : le tricot Sheertex® Rip-Resist, en instance de brevet, fabriqué à partir de l'un des polymères les plus résistants au monde, qui a révolutionné l'univers des collants en offrant un produit pratiquement indestructible. Nommée parmi les meilleures inventions de 2018 par TIME, la mission de SRTX est d'accroître la durabilité et la soutenabilité des produits textiles en développant de nouveaux matériaux et technologies pour permettre de concevoir des textiles de meilleure qualité et plus respectueux de l'environnement.

