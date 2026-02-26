MONTRÉAL, le 26 févr. 2026 /CNW/ - SRTX inc. (« SRTX » ou la « Société »), l'entreprise canadienne de matériaux derrière Sheertex®, a annoncé aujourd'hui que la Cour supérieure du Québec a approuvé la transaction de vente précédemment annoncée avec A.Y.K International Inc., une entreprise canadienne spécialisée dans les chaussettes, les collants et les accessoires vestimentaires (l'« acquéreur »), à la suite de la conclusion de sa revue stratégique.

La transaction a été approuvée dans le cadre de l'avis d'intention de faire une proposition (l'« avis d'intention ») déposé par la Société en vertu de la Loi sur la faillite et l'insolvabilité (la « LFI »), PricewaterhouseCoopers inc. agissant à titre de syndic. L'approbation du tribunal autorise la Société à procéder à la clôture de la transaction, sous réserve des conditions de clôture usuelles.

La transaction est le résultat d'un processus concurrentiel visant à identifier la meilleure issue possible pour la Société et ses parties prenantes. L'acquéreur devrait assurer la continuité de la marque Sheertex ainsi que la poursuite de la commercialisation de la technologie de matériaux exclusive de SRTX. Certains actifs sont exclus de la transaction, notamment le bail de la Société à Pointe-Claire ainsi que certaines machineries et certains équipements, lesquels seront traités dans le cadre des procédures relatives à l'avis d'intention.

Dans le cadre de la transaction, l'acquéreur prévoit de retenir un nombre limité d'employés afin de soutenir la poursuite des activités de l'entreprise Sheertex.

La clôture de la transaction est prévue dans les prochains jours, à l'issue des étapes de clôture restantes.

PricewaterhouseCoopers Corporate Finance a agi à titre de conseiller financier de SRTX dans le cadre de la revue stratégique.

SOURCE SRTX Inc.

Demandes médias : Eva Hartling, Hartling Communications, [email protected], +1 514 804-7022