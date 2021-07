Square Sainte-Élisabeth - Concerté, naturel et écologique

Situé entre les rues Saint-Jacques, De Courcelle et Delinelle, le square est au cœur d'un secteur résidentiel et d'emploi tout en étant adjacent à une école primaire. « La planification a été élaborée avec la contribution des organismes, des partenaires du milieu et les citoyen.ne.s dans une démarche de consultation publique », a expliqué M. Benoit Dorais, maire de l'arrondissement du Sud-Ouest et président du comité exécutif de la Ville de Montréal.

Transition écologique et biodiversité

Tout a été mis en œuvre pour favoriser la transition écologique et la gestion durable du square Sainte-Élisabeth. En effet, le pavé et les lampadaires ont été revalorisés plutôt que remplacés et des arbres ont été transplantés plutôt que coupés. Des troncs d'arbres abattus revalorisés et des pierres récupérées viennent compléter le tout. « L'ensemencement fleuri au square Sainte-Élisabeth vise à donner libre cours à la flore spontanée qui évoluera en hauteur et en couleur au fils des mois de mai à octobre dans plusieurs zones de biodiversité. Nécessitant peu d'entretien, cette méthode permet à la nature de s'équilibrer pour une meilleure diversité végétale et animale contribuant à la santé de l'espace vert », a ajouté Benoit Dorais.

Un espace naturel pour se divertir

Les jeunes peuvent donc désormais jouer en toute sécurité dans la zone de jeu clôturée dans un décor naturel. Pour les journées chaudes, une pompe à eau est disponible pour créer une multitude de sculptures de sable. Pour se rafraîchir, un brumisateur est aussi installé. Les aires gazonnées permettent de s'adonner à de nombreuses activités libres et pique-niquer avec son voisinage ou en famille.

Inventaire archéologique

Un inventaire archéologique a permis la mise au jour de quelques fragments de vestiges datant des XVIIIe, XIXe et XXe siècles. Malheureusement, la majeure partie du square Sainte-Élisabeth a fait l'objet de dérasements mécaniques. Ceux-ci ont occasionné le retrait de la plupart des niveaux d'occupation liés au cadre bâti résidentiel (1873-1898/1930). Aucune fouille n'a donc été entreprise.

Le maire de l'arrondissement du Sud-Ouest et président du comité exécutif de la Ville de Montréal, Benoit Dorais, en compagnie des membres du conseil d'arrondissement et des employé.e.s ayant contribué au projet.

