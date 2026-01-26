Sports olympiques d'hiver : le français sur le podium!

MONTRÉAL, le 26 janv. 2026 /CNW/ - En prévision des Jeux olympiques d'hiver qui se tiendront à Milan et à Cortina d'Ampezzo du 6 au 22 février, l'Office québécois de la langue française vous invite à découvrir ou à redécouvrir ses 10 vocabulaires qui présentent la terminologie française relative aux épreuves, aux techniques et aux mouvements associés à certaines disciplines olympiques.

Le français aura sa place sur le podium!

Faits saillants

Les disciplines sur lesquelles portent ces vocabulaires sont le biathlon, le bobsleigh, le curling, le hockey sur glace, la luge, le patinage artistique et de vitesse, la planche à neige, le skeleton et le ski.





Ces 10 vocabulaires sont regroupés sur une page consacrée à la terminologie des sports olympiques d'hiver.

SOURCE Office québécois de la langue française

Source: Relations avec les médias, Office québécois de la langue française, 514 873-6567 ou, sans frais, 1 888 873-6202, [email protected]