Sports olympiques d'hiver : le français sur le podium!

Office québécois de la langue française

26 janv, 2026, 07:01 ET

MONTRÉAL, le 26 janv. 2026 /CNW/ - En prévision des Jeux olympiques d'hiver qui se tiendront à Milan et à Cortina d'Ampezzo du 6 au 22 février, l'Office québécois de la langue française vous invite à découvrir ou à redécouvrir ses 10 vocabulaires qui présentent la terminologie française relative aux épreuves, aux techniques et aux mouvements associés à certaines disciplines olympiques.
Le français aura sa place sur le podium!

Faits saillants 

  • Les disciplines sur lesquelles portent ces vocabulaires sont le biathlon, le bobsleigh, le curling, le hockey sur glace, la luge, le patinage artistique et de vitesse, la planche à neige, le skeleton et le ski.

  • Ces 10 vocabulaires sont regroupés sur une page consacrée à la terminologie des sports olympiques d'hiver. 

Source: Relations avec les médias, Office québécois de la langue française, 514 873-6567 ou, sans frais, 1 888 873-6202, [email protected]

