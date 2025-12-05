Infraction à la Charte de la langue française - Club Monaco

MONTRÉAL, le 5 déc. 2025 /CNW/ - Le 30 septembre 2025, l'entreprise Club Monaco Corp. (Club Monaco) a été déclarée coupable d'une infraction à l'article 205 de la Charte de la langue française. Elle s'est vu imposer une amende de 3 000 $ par la Cour du Québec.

À la suite d'une plainte relative à des inscriptions rédigées uniquement dans une autre langue que le français sur des factures, il a été reproché à cette entreprise, située au 1000, rue Sainte-Catherine Ouest, à Montréal, d'avoir omis de se conformer à une ordonnance rendue en vertu de la Charte. L'infraction a été constatée par l'Office québécois de la langue française le 6 juillet 2023.

Faits saillants

L'article 57 de la Charte de la langue française prévoit que les factures, les reçus, les quittances et les autres documents de même nature doivent être rédigés en français.





Lien connexe

Page Web Respect des droits linguistiques, plaintes et dénonciations : https://www.oqlf.gouv.qc.ca/francisation/respect/index.html

