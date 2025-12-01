Les 12 termes de l'année 2025 de l'Office québécois de la langue française : Enjeux sociaux, économiques et technologiques sont à l'avant-plan

MONTRÉAL, le 1er déc. 2025 /CNW/ - De la nature à la technologie, en passant par les transformations économiques et sociales, les 12 termes de l'année 2025 choisis par l'Office québécois de la langue française reflètent les réalités marquantes de l'année qui s'achève.

Voici la liste de ces termes, accompagnés de leur définition :

Cessez-le-feu : Cessation d'une durée déterminée ou indéterminée des combats dans un conflit armé, qui est assortie de conditions précises que les parties belligérantes s'engagent à respecter.

Conclave : Assemblée de cardinaux réunis à huis clos pour élire l'un des leurs comme pape.

Faurevoir : Situation lors de laquelle deux personnes qui sont sur le point de se quitter se saluent alors que, de manière imprévue, leur rencontre se prolonge.

Panache de fumée : Masse visible de gaz et de particules issue d'une source de combustion, dont le déplacement et la forme sont déterminés par les conditions atmosphériques.

Réservation fantôme : Réservation qui n'est pas honorée par le client, lequel ne se présente pas au lieu et au moment prévus.

Sécurité alimentaire : Situation d'une personne, ou d'un ensemble de personnes, qui jouit d'un accès physique et économique à une quantité de denrées saines et nutritives suffisante pour lui permettre de satisfaire ses besoins énergétiques et de mener une vie saine et active.

Commerce interprovincial : Achat ou vente de produits ou de services entre deux ou plusieurs provinces ou territoires.

Droits de douane : Droits imposés par un État sur des marchandises lors de leur arrivée à la frontière ou, exceptionnellement, à leur sortie du territoire.

Valeur refuge : Actif financier dont la valeur tend à se maintenir ou à s'apprécier en période d'instabilité économique, et vers lequel les investisseurs se tournent afin de protéger leur portefeuille d'éventuelles pertes liées aux fluctuations des marchés.

Algorithme de recommandation : Algorithme prédictif qui fournit des résultats de recherche personnalisés, en fonction des intérêts présumés des internautes ou des utilisateurs d'une plateforme.

Voxto : Enregistrement vocal, généralement de durée limitée, que l'on peut recevoir ou envoyer au moyen d'un appareil mobile ou d'un ordinateur.

Terres rares : Groupe d'éléments chimiques métalliques, constitué des lanthanides ainsi que du scandium et de l'yttrium, entrant dans la fabrication de nombreux produits de haute technologie.

Faits saillants :

Depuis 2019, l'Office publie une liste annuelle de 12 termes représentatifs d'événements et de tendances qui ont ponctué l'actualité.

Ces termes figurent dans la Vitrine linguistique, qui propose des centaines de milliers de termes spécialisés et de définitions. La Vitrine est enrichie en continu pour rendre compte de nouvelles réalités ou de nouvelles dénominations.

