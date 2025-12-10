Entreprises non conformes - Ajouts à la Liste des entreprises non conformes au processus de francisation

MONTRÉAL, le 10 déc. 2025 /CNW/ - En vertu de la Charte de la langue française, l'Office québécois de la langue française diffuse la Liste des entreprises non conformes au processus de francisation. Il s'agit des entreprises pour lesquelles l'Office a refusé de délivrer une attestation ou dont il a suspendu ou annulé une attestation ou un certificat.

Les entreprises 9299-3237 Québec inc. et 9177-2541 Québec inc. (Hôtel Courtyard Marriott Montréal Centre-ville) ont été ajoutées à la liste le 10 décembre 2025.

Toutes les entreprises qui y figurent ne peuvent recevoir de subvention de la part des organismes de l'Administration ni conclure de contrat avec ces derniers.

SOURCE Office québécois de la langue française

Source : Relations avec les médias, Office québécois de la langue française, 514 873-6567 ou, sans frais, 1 888 873-6202, [email protected]