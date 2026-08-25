Spectacle gratuit de Sara Dufour au parc Terre-des-Jeunes à Victoriaville

VICTORIAVILLE, QC, le 25 août 2026 /CNW/ -- La Ville de Victoriaville invite la population à assister au spectacle gratuit de Sara Dufour ce dimanche 6 septembre au parc Terre-des-Jeunes. Le site sera ouvert à compter de 18h et l'accès est gratuit.

Le déroulement de la soirée prévoit le spectacle de Fred Dionne en première partie à 19h. Le spectacle de Sara Dufour débutera vers 20h30. Une aire de restauration est prévue pour permettre aux gens de manger sur place, moyennant des frais.

Spectacle gratuit de Sara Dufour à Victoriaville

Informations pratiques pour bien profiter de l'événement

Les entrées principales sont situées sur la rue des Nations. Les espaces de stationnement pour les voitures sont limités, il est donc recommandé de se stationner au centre-ville et de se rendre sur le site via la piste cyclable. Un stationnement à vélo est disponible sur place sur le terrain de tennis. Il est conseillé de prévoir un cadenas afin de sécuriser son vélo.

Sur le site, il est possible d'apporter des chaises pliantes et des poussettes. Toutefois, les parapluies sont interdits. Les boissons alcoolisées provenant de l'extérieur sont interdites sur le site. Des points de vente d'alcool sont prévus sur le site en collaboration avec les Tigres de Victoriaville. Il est possible d'apporter des bouteilles d'eau réutilisables et de les remplir à partir d'une station de remplissage prévue sur le site.

Authentique et rassembleuse, Sara Dufour cumule plus de 500 spectacles au Québec et au Canada, en plus d'avoir effectué plusieurs percées en France et en Chine.

Pour en savoir plus sur ce spectacle et sur l'ensemble de la programmation culturelle estivale, il est possible de visiter le vic.to/ete.

SOURCE Ville de Victoriaville

SOURCE : Charles Verville - Chef de Division des communications, Service des communications et des relations citoyennes, 819 758-6419, poste 3276, [email protected]