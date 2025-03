Soutien pour le déploiement de bornes de recharge rapide publiques - 394 bornes de recharge rapide publiques supplémentaires sur nos routes

QUÉBEC, le 31 mars 2025 /CNW/ - Dans le cadre du deuxième appel à projets pour le déploiement de bornes de recharge rapide publiques au Québec, le ministre de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs, M. Benoit Charette, annonce l'ajout de 394 bornes publiques additionnelles réparties dans 66 villes et municipalités qui viendront s'ajouter à l'offre actuelle.

Cette annonce s'inscrit dans la foulée des actions réalisées par le gouvernement pour soutenir l'électrification des transports et ainsi contribuer à réduire les émissions de gaz à effet de serre au Québec dans ce secteur. D'ailleurs, en 2023, il a annoncé la Stratégie québécoise sur la recharge de véhicules électriques. À ce jour, le Québec est la seule province canadienne à disposer d'une telle stratégie. Dans le cadre de cet appel à projets, des aides financières totalisant 49,9 M$ seront octroyées afin de bonifier le réseau de bornes de recharge à courant continu.

« On le sait, le secteur des transports est responsable de plus de 43,3 % des émissions de gaz à effet de serre au Québec. C'est pourquoi je suis très heureux de constater l'engouement pour la recharge publique. Ce sont près de 200 projets qui ont été soumis dans le cadre de ce deuxième appel à projets. Je remercie les entreprises responsables de ces initiatives qui permettront d'accélérer le rythme de déploiement des infrastructures de recharge pour répondre à l'augmentation constante du nombre de véhicules électriques sur nos routes. »

Benoit Charette, ministre de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs

« Je suis ravi que nous investissions encore afin de bonifier le réseau québécois de bornes de recharge rapide publiques dans les prochaines années. L'électrification des transports est un chantier nécessaire pour réussir la transition climatique au Québec. Les Québécois sont de plus en plus nombreux à prendre le virage électrique et c'est notre rôle, en tant que gouvernement, de leur donner accès à des infrastructures de recharge fiables et efficaces sur l'ensemble du territoire. »

Mathieu Lemay, adjoint parlementaire du ministre de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs (volet électrification) et député de Masson

L'investissement de 49,9 M$ provient du Fonds d'électrification et de changements climatiques et contribuera directement à l'atteinte des objectifs de la Stratégie québécoise sur la recharge de véhicules électriques, dotée d'un budget substantiel de 500 M$ sur cinq ans, qui prévoit notamment le déploiement de 6 700 bornes de recharge rapide publiques d'ici 2030. À noter que le nombre de bornes équivaut ici au nombre de ports de recharge. Une borne peut avoir plus d'un port de recharge, permettant ainsi à plusieurs véhicules de se brancher simultanément.

Il s'agit des résultats du second appel à projets du Programme de soutien au secteur privé pour le déploiement de bornes de recharge rapide publiques, qui a pris fin le 21 juin 2024, et dans le cadre duquel près de 200 projets ont été reçus. De ce nombre, 86 projets provenant de 11 entreprises ont été retenus. À l'exception du Nord-du-Québec pour lequel aucun projet n'a été reçu, l'ensemble des régions administratives bénéficieront de nouvelles bornes de recharge dans le cadre de ce second appel à projets.

Le Québec dispose du plus grand réseau de recharge au Canada , qui s'étend sur tout son territoire. Au 31 décembre 2024, on comptait plus de 2 000 bornes de recharge rapide publiques au Québec et plus de 10 500 bornes de recharge publiques de niveau 2.

