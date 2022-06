Soutien majeur au développement économique de la Gaspésie - LE MINISTRE LAMONTAGNE ANNONCE LA CESSION DE PLUSIEURS TERRAINS IMPORTANTS À LA MUNICIPALITÉ DE GRANDE-RIVIÈRE

QUÉBEC, le 20 juin 2022 /CNW Telbec/ - Le ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation (MAPAQ), ministre responsable de la région de la Chaudière-Appalaches et ministre responsable de la région du Centre-du-Québec, M. André Lamontagne, a annoncé aujourd'hui que le gouvernement du Québec acquiesce à une demande de longue date de Grande-Rivière en concluant une entente avec la Municipalité afin de lui céder 18 lots au potentiel économique important. Le gouvernement accorde également un soutien financier pouvant aller jusqu'à 4,7 M$ afin que la Municipalité réalise la mise à niveau d'actifs du parc industriel au bénéfice de ses utilisateurs.

La cession des actifs à la Municipalité lui conférera une plus grande autonomie en matière de développement économique, notamment dans le secteur des pêches et de l'aquaculture commerciales ainsi que dans la recherche et l'innovation.

Ce développement s'inscrit également en ligne directe avec les orientations de la Politique bioalimentaire, soit par une offre de produits répondant aux besoins des consommateurs, par des entreprises attractives, prospères, durables et innovantes et par un milieu dynamique favorisant la prospérité du bioalimentaire pour alimenter notre monde.

« La cession des terrains du gouvernement à la Municipalité de Grande-Rivière était l'un des premiers dossiers sur ma table à dessin lorsque je suis arrivé en poste. Vous dire à quel point je suis fier de concrétiser ce projet aujourd'hui! La Ville de Grande-Rivière, remarquable par son dynamisme, jouira ainsi d'un levier économique sans précédent pour mener à bien des projets porteurs pour la région. Elle pourra mieux accompagner les entreprises de son territoire et contribuer activement au développement économique et social de la Gaspésie. Cette entente entièrement négociée avec la Ville de Grande-Rivière ouvre définitivement la voie à la réalisation de projets similaires dans le futur. »

M. André Lamontagne, ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, ministre responsable de la région de la Chaudière-Appalaches et ministre responsable de la région du Centre-du-Québec

« L'aboutissement de la municipalisation du parc industriel des pêches permettra enfin à la Ville de Grande-Rivière d'aller de l'avant avec plusieurs projets porteurs pour le développement économique de la région. L'appui financier pour la modernisation des infrastructures permettra également d'accélérer plusieurs de nos priorités de développement très attendues. L'implication du gouvernement et du ministre Lamontagne afin de concrétiser cette entente me permet de voir la suite des choses avec optimisme. »

M. Gino Cyr, maire de Grande-Rivière

Faits saillants

Le gouvernement du Québec est un acteur clé pour le développement économique du secteur des pêches et de la transformation des produits marins.

Considérant ces infrastructures comme un atout important pour le développement du secteur des pêches, le conseil municipal de la Ville de Grande-Rivière a signé, en avril 2006, un protocole d'entente avec le MAPAQ en vue de leur cession.

Le parc industriel de Grande-Rivière est un acteur important pour le Québec maritime :

Il s'agit du troisième port de pêche sur les 89 au Québec pour la valeur et le volume des débarquements effectués en 2021.



La principale espèce débarquée à Grande-Rivière est le crabe des neiges, qui représente 68 % en valeur des débarquements, suivie du homard à 29 %.



Ses installations touchent près de 330 pêcheurs, aides-pêcheurs et autres travailleurs en usine.



Il accueille un parc d'hivernage, deux usines de transformation de produits marins ainsi que deux entreprises de fournitures de biens et de services aux pêcheurs.

L'École des pêches et de l'aquaculture du Québec et le Carrefour de l'innovation halieutique sont situés à proximité du parc industriel.

