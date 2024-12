Soutien majeur à la relève agricole - 100 M$ pour les entreprises de la relève agricole

QUÉBEC, le 2 déc. 2024 /CNW/ - Le ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation et ministre responsable de la région du Centre-du-Québec, M. André Lamontagne, annonce avec enthousiasme la création d'un nouveau fonds d'investissement pour la relève agricole (FIRA), capitalisé à hauteur de 100 millions de dollars. Cette réponse à l'engagement du gouvernement permettra à de jeunes entrepreneurs de concrétiser leur rêve de se lancer en agriculture.

Fort du succès de sa première édition, le FIRA propose des solutions adaptées aux besoins des nouveaux entrepreneurs agricoles. Avec des formules de prêt et de location-achat plus souples, il permet notamment de réduire les paiements initiaux, ce qui aide les entreprises de la relève à préserver leurs liquidités financières durant leurs premières années d'activité. Ce soutien, conçu sur mesure pour la génération montante, jouera un rôle décisif dans le succès de celles et ceux qui nourriront le Québec de demain.

Un partenariat solide pour soutenir la relève

Le gouvernement du Québec investit une somme de 50 millions de dollars dans le nouveau FIRA. De leur côté, le Fonds de solidarité FTQ et le Mouvement Desjardins contribuent chacun à hauteur de 25 millions de dollars.

Des paramètres bonifiés

De plus, ce nouveau FIRA ratisse plus large et cible la relève qui aura désormais jusqu'à 10 ans après le démarrage ou le repreneuriat pour se qualifier. Le montant maximal des prêts passe quant à lui de 250 000 $ à 500 000 $ par intervention, et la période d'amortissement des prêts subordonnés de même que la durée des locations peuvent maintenant passer de 15 à 20 ans pour donner plus de prévisibilité.

Les modalités de la location-achat ont été revues pour réduire le loyer de départ et ainsi libérer des liquidités. Cette option très prisée par la relève permet de conserver une part de la plus-value liée à l'augmentation de la valeur de la terre lorsque l'entreprise exerce son option d'achat.

Citations

« Avec ce nouveau FIRA, votre gouvernement confirme son engagement envers notre relève agricole. Les investissements et l'accompagnement personnalisé offert par l'équipe du FIRA sont déterminants pour la prospérité de ces entreprises. Soutenir les jeunes, c'est construire l'avenir du Québec. »

André Lamontagne, ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation et ministre responsable de la région du Centre-du-Québec

« Un secteur agricole fort est essentiel à la vitalité socio-économique de plusieurs régions du Québec. Il est donc essentiel d'appuyer les agriculteurs de la relève qui s'apprêtent à reprendre le flambeau de leurs prédécesseurs. C'est la raison pour laquelle le Fonds de solidarité FTQ s'associe à nouveau au gouvernement du Québec et à Desjardins pour financer cette nouvelle mouture du FIRA et offrir à la prochaine génération d'entrepreneurs agricoles le capital patient nécessaire pour faciliter l'acquisition de terres. »

Dany Pelletier, premier vice-président aux placements privés et aux investissements d'impact au Fonds de solidarité FTQ

« Ce fonds d'investissement offre un levier important pour surmonter les défis du transfert et du démarrage d'entreprise dans le secteur agricole. Nous comprenons les obstacles auxquels font face les jeunes agriculteurs et agricultrices, de l'accès aux terres à la sécurisation des financements nécessaires pour démarrer. En réinvestissant dans la nouvelle mouture de ce fonds, nous démontrons à nouveau notre engagement à les accompagner et à leur offrir les moyens de réaliser leurs ambitions, en plus de favoriser la pérennité de notre patrimoine agricole et la vitalité de nos communautés rurales. »

Guy Cormier, président et chef de la direction du Mouvement Desjardins

« Grâce à ses solutions comme les prêts de mise de fonds et les ententes de location-achat, le FIRA permet à la relève de surmonter les obstacles financiers souvent insurmontables, tels que l'achat de terres. En facilitant l'accès au financement, il aide ces entrepreneurs à bâtir un avenir prospère pour eux-mêmes et pour le Québec. »

David Beauvais, président de la Fédération de la relève agricole du Québec

« Un conseiller au FIRA m'a déjà dit : "Tu sais, Vicky, sur ton dossier, il est bel et bien marqué ton nom et pas seulement un simple numéro." Cela illustre tout à fait ce que je vis avec le FIRA. Ils mettent beaucoup d'importance sur l'entrepreneur et s'assurent que l'on est bien accompagnés, parce qu'ils veulent que ça marche… »

Vicky Boily, La Ferme Basque de Charlevoix

« Avec l'accompagnement de grande qualité et les sommes du FIRA, en seulement 6 mois, j'ai fait un bond de 5 ans! Un effet qui perdure encore aujourd'hui. »

Nikolas St-Jean, Ferme Machagani

Faits saillants

Un nouveau fonds d'investissement pour la relève agricole (FIRA), capitalisé à hauteur de 100 millions de dollars, a été créé.

Le gouvernement du Québec investit une somme de 50 millions de dollars dans le nouveau FIRA. De leur côté, le Fonds de solidarité FTQ et le Mouvement Desjardins contribuent chacun à hauteur de 25 millions de dollars.

La période d'admissibilité au FIRA est prolongée jusqu'à 10 ans après le démarrage.

Le montant maximal des prêts passe de 250 000 $ à 500 000 $ par intervention.

La période d'amortissement des prêts subordonnés et la durée des locations peuvent maintenant passer de 15 à 20 ans.

Le fonds aura une durée initiale de 35 ans à compter de la date de la clôture initiale et pourra être prolongé de deux périodes consécutives de 1 an chacune par consentement des commanditaires, pour un total de 39 ans. Cette durée s'explique par la durée de 10 ans de la période d'investissement qui peut faire l'objet de prolongations et à laquelle on doit ajouter la plus longue période entre la durée d'amortissement des prêts subordonnés qui est établie à 20 ans et la durée de la location-achat établie à 25 ans.

Le FIRA offre des prêts subordonnés ainsi que la possibilité de location-achat de terres agricoles. Ces mesures permettront de combler les besoins de capital des jeunes agriculteurs .

