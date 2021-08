Un appel de candidatures au titre du Fonds pour le bien-être des vétérans et de leur famille est également lancé pour soutenir les organismes qui s'efforcent d'améliorer le bien-être des vétérans et de leur famille

OTTAWA, ON, le 5 août 2021 /CNW/ - Aujourd'hui, l'honorable Lawrence MacAulay, ministre des Anciens Combattants et ministre associé de la Défense nationale, a annoncé qu'un soutien financier serait versé à trois organismes s'efforçant d'améliorer la vie des vétérans et de leur famille. Ce soutien est rendu possible grâce aux fonds supplémentaires octroyés au Fonds pour le bien-être des vétérans et de leur famille dans le budget de 2021.

Il s'agit des organismes suivants :

La filiale 110 de la Légion royale canadienne a reçu un financement de 122 850 $ pour son groupe de soutien pour les épouses de vétérans, qui fournira du soutien et de l'encadrement aux aidants des vétérans et aux femmes vétérans.





Le Portail palliatif canadien, une division de l'organisme caritatif International Centre for Dignity and Palliative Care, a reçu 211 100 $ pour élargir les options de soutien en ligne pour les vétérans en deuil et leur famille. Cela comprend le fait de favoriser une plus grande accessibilité pour les vétérans souffrant de lésions cérébrales, de problèmes de santé mentale ou qui font face à un traumatisme.





La Fondation du prince au Canada a reçu 600 000 $ sur deux ans pour son Opération Entrepreneur : Stratégie nationale de l'écosystème entrepreneurial des vétérans. Cette initiative élargit le réseau d'organisations et d'entreprises qui soutiennent les entrepreneurs vétérans et aide les vétérans à s'y connecter.

Le Fonds pour le bien-être des vétérans et de leur famille offre un soutien financier aux organismes des secteurs privé, public ou universitaire pour soutenir la recherche, les initiatives et les projets qui améliorent le bien-être des vétérans et de leur famille.

Les nouvelles candidatures sont maintenant acceptées dans le cadre du Fonds. Les demandes doivent être axées sur le soutien des vétérans pendant la période de relance après la pandémie, notamment avec des projets ciblant l'itinérance, le chômage, le recyclage professionnel et les problèmes de santé. Une considération supplémentaire sera accordée aux projets qui cherchent à soutenir les groupes luttant pour l'équité, y compris ceux qui servent les femmes vétérans ou les vétérans LGBTQ2+.

Les organismes sont invités à présenter une demande en ligne d'ici le 1er octobre 2021.

Citation

« Il existe des organismes - comme les trois pour lesquels nous avons annoncé du soutien aujourd'hui - qui effectuent un travail remarquable auprès de nos vétérans et de leur famille partout au pays. Le nombre de candidatures au titre du Fonds pour le bien-être des vétérans et de leur famille que nous avons reçues depuis 2018 nous indique qu'il existe de nombreux autres grands projets, et j'ai hâte de voir les nouvelles initiatives créatives que nous pourrons soutenir d'un océan à l'autre. »

L'honorable Lawrence MacAulay, ministre des Anciens Combattants et ministre associé de la Défense nationale

« La filiale 110 de la Légion royale canadienne à Trenton mettra sur pied un groupe de soutien pour les épouses de vétérans qui se réunira deux fois par mois, dirigé par un psychothérapeute local spécialisé dans les soins aux vétérans. Au fil des ans, les épouses de vétérans ont fait face à des difficultés uniques alors qu'elles devaient s'occuper de leur famille et de leur foyer pendant que leur époux était absent la plupart du temps, et en vieillissant elles doivent s'occuper à la fois d'elles-mêmes et de leur époux. Ce groupe répond à ces besoins par la psychothérapie dans un cadre de groupe sûr, confortable et bienveillant. »

Deborah Holmes, responsable administrative, filiale 110 de la Légion royale canadienne

« Portail palliatif canadien salue Anciens Combattants pour son engagement à soutenir des services de deuil en ligne novateurs pour les vétérans et leur famille. Cet investissement nous permet d'accroître notre collaboration avec les vétérans et leur famille afin de concevoir et de mettre en œuvre de nouvelles ressources et de nouveaux services accessibles pour soutenir le bien-être individuel et familial. »

Shelly Cory, directrice générale, Portail palliatif canadien

« Grâce au soutien du Fonds pour le bien-être des vétérans et de leur famille d'Anciens Combattants, la Fondation du prince au Canada collaborera avec des organismes servant les vétérans et des organismes servant les entrepreneurs, et mettra ces derniers en contact, afin de créer un écosystème national vétérans-entrepreneurs. Cet écosystème est un réseau de soutien conçu pour aider les vétérans à surmonter les obstacles auxquels ils se heurtent dans leur transition à la vie après le service afin qu'ils deviennent des entrepreneurs efficaces et prospères ayant une nouvelle mission civile. »

Sharon Broughton , directrice générale, Fondation du prince au Canada

Faits en bref

Dans le budget de 2021 et à compter de cette année, 15 millions de dollars sur trois ans sont disponibles pour soutenir des projets qui répondent aux besoins des vétérans pendant la période de relance après la pandémie, notamment en ce qui concerne l'itinérance, le chômage, le recyclage professionnel et les problèmes de santé, en plus de soutenir les femmes vétérans et les vétérans LGBTQ2+.

Depuis 2018, le Fonds pour le bien-être des vétérans et de leur famille a versé plus de 25 millions de dollars pour aider plus de 60 organismes de partout au pays à améliorer la vie des vétérans et de leur famille.

