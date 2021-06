Soutien financier en enseignement supérieur - Le gouvernement accorde un soutien financier particulier aux enseignants du programme Gestion et technologies d'entreprise agricole du Cégep Saint-Jean-sur-Richelieu

SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU, QC, le 23 juin 2021 /CNW Telbec/ - M. Louis Lemieux, député de Saint-Jean et adjoint parlementaire de la ministre de la Culture et des Communications, a annoncé aujourd'hui, au nom de la ministre de l'Enseignement supérieur, Mme Danielle McCann, qu'un soutien financier serait accordé aux enseignants de petits groupes d'étudiantes et d'étudiants inscrits au programme d'études Gestion et technologies d'entreprise agricole du Cégep Saint-Jean-sur-Richelieu.

Cette allocation est estimée à un peu plus de 100 000 $, soit l'équivalent du salaire d'un enseignant à temps complet pour chacun des programmes d'études ciblés. Il s'agit d'un financement exceptionnel qui vise à tenir compte des besoins de formation importants dans ce secteur et de la rareté de la main-d'œuvre dans la région.

Citations :

« La Montérégie regorge d'offres d'emploi dans le secteur agricole. C'est pourquoi je suis fier d'annoncer que nous soutenons le programme d'études Gestion et technologies d'entreprise agricole du Cégep Saint-Jean-sur-Richelieu. C'est en investissant dans tous les cégeps que nous contribuons au dynamisme des communautés et faisons de nos régions des pôles de développement. »

Louis Lemieux, député de Saint-Jean et adjoint parlementaire de la ministre de la Culture et des Communications

« Je suis très fière du soutien que nous accordons au programme d'études Gestion et technologies d'entreprise agricole du Cégep Saint-Jean-sur-Richelieu. Le manque de main-d'œuvre dans certaines régions du Québec est un enjeu important pour notre gouvernement et cette annonce constitue un pas dans la bonne direction pour répondre aux besoins de la communauté étudiante et à ceux du marché du travail. »

Danielle McCann, ministre de l'Enseignement supérieur

Faits saillants :

Le programme Gestion et technologies d'entreprise agricole a un caractère suprarégional et il est offert dans dix établissements collégiaux.

a un caractère suprarégional et il est offert dans dix établissements collégiaux. Selon les plus récentes données du modèle d'adéquation formation-emploi du Ministère, ce programme est en déficit d'attractivité d'étudiants pour répondre aux besoins en main-d'œuvre.

Alors qu'en 2018-2019, 377 étudiants étaient inscrits, il en faudrait 675 en première année.

Les crédits de cette allocation sont disponibles pour l'année scolaire 2020-2021 dans l'enveloppe de la masse salariale des enseignants des cégeps.

