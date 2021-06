Soutien financier en enseignement supérieur - Le gouvernement accorde un soutien financier particulier aux enseignants des programmes Technologie du génie industriel et Techniques de procédés industriels du Cégep de Jonquière

JONQUIÈRE, QC, le 23 juin 2021 /CNW Telbec/ - Mme Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales et de l'Habitation et ministre responsable de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean, a annoncé aujourd'hui, au nom de la ministre de l'Enseignement supérieur, Mme Danielle McCann, qu'un soutien financier serait accordé aux enseignants de petits groupes d'étudiantes et d'étudiants inscrits aux programmes d'études Technologie du génie industriel et Techniques de procédés industriels du Cégep de Jonquière.

Cette allocation est estimée à un peu plus de 100 000 $, soit l'équivalent du salaire d'un enseignant à temps complet pour chacun des programmes d'études ciblés. Il s'agit d'un financement exceptionnel qui vise à tenir compte des besoins de formation importants dans ce secteur et de la rareté de la main-d'œuvre dans la région.

« Le Saguenay-Lac-Saint-Jean regorge d'offres d'emploi dans le secteur du génie industriel. C'est pourquoi je suis heureuse d'annoncer que nous soutenons les programmes d'études Technologie du génie industriel et Techniques de procédés industriels du Cégep de Jonquière. C'est en investissant dans tous les cégeps que nous contribuons au dynamisme des communautés et faisons de nos régions des pôles de développement. »

Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales et de l'Habitation et ministre responsable de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean

« Je suis très fière du soutien que nous accordons aux programmes d'études Technologie du génie industriel et Techniques de procédés industriels du Cégep de Jonquière. Le manque de main-d'œuvre dans certaines régions du Québec est un enjeu important pour notre gouvernement et cette annonce constitue un pas dans la bonne direction pour répondre aux besoins de la communauté étudiante et à ceux du marché du travail. »

Danielle McCann, ministre de l'Enseignement supérieur

Selon l'IMT (information sur le marché du travail) du ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale, ces programmes ont d'excellentes perspectives d'emploi pour la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean.

Le Cégep a aussi mis en place un plan de promotion des programmes. Il explique la diminution de son effectif étudiant par la situation pandémique mondiale, qui a forcé les étudiants étrangers à renoncer à leur projet d'études.

Les deux programmes d'études en question sont soutenus financièrement depuis plusieurs années et considérés comme étant en difficulté.

Le coût de cette allocation spéciale est estimé à 100 480 $ par programme d'études. Les crédits sont disponibles pour l'année scolaire 2020-2021 dans l'enveloppe de la masse salariale des enseignants des cégeps.

