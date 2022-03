Soutien financier de plus de 830 000 $ pour le développement du Camp Fortune

L'aide financière provient du Programme d'appui au développement des attraits touristiques (PADAT), volet 1 ‒ Appui au développement des attraits touristiques du ministère du Tourisme.

« Le Québec est reconnu comme une destination hivernale de calibre international, et votre gouvernement entend bien soutenir les efforts des entrepreneurs afin qu'ils se démarquent davantage de la concurrence. À ce titre, le Camp Fortune attire une large clientèle en provenance de l'Ontario, sur laquelle nous devons miser. En prolongeant sa saison de ski et en diversifiant ses activités de plein air, l'entreprise contribuera à augmenter le nombre de visiteurs et à stimuler l'économie régionale. Bravo à toute l'équipe et bon succès! »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme et ministre responsable des régions de Lanaudière et du Bas-Saint-Laurent

« Je suis très heureux de ce soutien financier accordé au Camp Fortune, un endroit touristique prisé par la population d'ici et de l'Ontario. Le retour de cette clientèle diversifiée sera un plus pour relancer les activités de toutes les entreprises en périphérie et également de celles situées au centre-ville de Gatineau. Un achalandage accru est ce qu'il faut pour faire rayonner notre beau coin de pays, et c'est toute la région de l'Outaouais qui en profitera. »

Robert Bussière, député de Gatineau

« Ce soutien financier a servi de déclencheur pour faire avancer des projets qui ont créé des emplois et généré des retombées économiques. Ceux-ci ont contribué à faire du Camp Fortune non seulement une station de ski, mais aussi un centre récréatif et touristique dans l'Outaouais. Sans le PADAT, notre vision ne serait pas devenue réalité. »

Peter Sudermann, président du Camp Fortune

Le projet consiste à acheter des canons à neige afin de prolonger la saison de ski. L'augmentation de la capacité d'enneigement permettra aussi d'explorer la mise en place de nouvelles activités hivernales, comme la raquette, et d'offrir des services de vélo sur neige et de ski de fond. L'initiative vise également à agrandir le chalet d'accueil ainsi qu'à ajouter une activité de luge en montagne.





Le PADAT, géré par Investissement Québec au nom du gouvernement du Québec, poursuit les objectifs suivants :

encourager les investissements privés au profit du renouvellement de l'offre touristique québécoise;



assurer la croissance des entreprises performantes du secteur touristique du Québec;



stimuler l'économie des régions par la création d'emplois, l'augmentation du nombre de visiteurs et l'accroissement des recettes touristiques.

