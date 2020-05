Soutien financier aux locataires et aux propriétaires - Vous avez été affecté(e) par la COVID-19? La Société d'habitation du Québec peut vous aider!

QUÉBEC, le 27 mai 2020 /CNW Telbec/ - La Société d'habitation du Québec (SHQ) invite les ménages qui ont subi des inconvénients financiers en raison de la pandémie à vérifier sans tarder leur admissibilité aux mesures d'aide qu'elle a récemment annoncées.

Prêt pour le paiement du loyer de mai et/ou de juin 2020

Si vous êtes locataire et que vous avez de la difficulté à payer votre loyer de mai et/ou de juin, le programme de prêt sans intérêt (jusqu'à concurrence de 1 500 $) que la SHQ a mis sur pied peut vous donner le coup de pouce nécessaire pour traverser la crise. Vous trouverez tous les détails de cette mesure sur le site Web de la SHQ. Par un simple clic, vous pourrez accéder au formulaire de demande de prêt.

En attente de votre maison ou de votre logement?

L'arrêt temporaire des chantiers de construction résidentielle pourrait par ailleurs faire en sorte que vous soyez dans l'impossibilité d'emménager dans votre résidence principale au moment prévu.

Si votre maison neuve ou votre nouveau logement n'est pas disponible en raison de la COVID-19, la SHQ peut vous offrir un soutien financier pour de l'hébergement temporaire en attendant que les travaux soient terminés.

Cette aide, qui est assortie de certaines conditions, peut aller jusqu'à 2 000 $ par mois pour une période maximale de deux mois. Les frais pour le transport et l'entreposage de biens meubles sont également admissibles à un remboursement pouvant atteindre 1 000 $.

Toutes les modalités de cette mesure sont détaillées sur le site Web de la SHQ. Vous y trouverez aussi le formulaire de demande de participation.

À propos de la Société d'habitation du Québec

La SHQ a pour mission de répondre aux besoins en habitation des citoyens du Québec. Pour ce faire, elle offre des logements abordables ou à loyer modique et elle propose un éventail de programmes d'aide favorisant la construction et la rénovation résidentielles, l'adaptation de domicile et l'accession à la propriété. En tant que chef de file en habitation, la SHQ stimule l'établissement de partenariats avec les collectivités, la concertation entre les acteurs du milieu et l'innovation. Pour en savoir plus sur ses activités, consultez le www.habitation.gouv.qc.ca.

