Soutien financier à sept projets - INVESTISSEMENTS DE PLUS DE 2,6 M$ POUR SOUTENIR LE SECTEUR DES PÊCHES COMMERCIALES ET DE LA TRANSFORMATION DE PRODUITS MARINS EN GASPÉSIE

QUÉBEC, le 20 juin 2022 /CNW Telbec/ - Dans le cadre d'une visite dans la région de la Gaspésie, le ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, ministre responsable de la région de la Chaudière-Appalaches et ministre responsable de la région du Centre-du-Québec, M. André Lamontagne, annonce des investissements totalisant plus de 2,6 millions de dollars pour soutenir sept projets liés au secteur des pêches commerciales et de la transformation de produits marins dans la région.

Les aides financières octroyées contribueront directement au développement d'entreprises de transformation de produits marins et d'organismes soutenant l'industrie des pêches.

Le financement offert aux cinq entreprises de transformation de produits marins est issu du Programme d'appui financier au développement du secteur des pêches et de l'aquaculture commerciales. Ce programme a pour objectif d'améliorer la productivité et la compétitivité du secteur des pêches et de l'aquaculture commerciales dans une perspective de développement durable.

Le projet du Regroupement des pêcheurs professionnels du sud de la Gaspésie est financé dans le cadre du Programme d'appui financier aux initiatives collectives dans le secteur des pêches et de l'aquaculture commerciales. Ce programme vise à favoriser le développement et la mise en valeur du secteur des pêches et de l'aquaculture au Québec.

Le soutien accordé au Bureau d'accréditation des pêcheurs et des aides-pêcheurs du Québec est une aide au fonctionnement permettant l'amélioration des services administratifs liés aux professions de pêcheur et d'aide-pêcheur.

Entreprise Projet Aide financière Unipêche M.D.M. Modernisation de l'usine actuelle et acquisition d'équipements 1 000 000 $ E. Gagnon et Fils Automatisation de la mise en filet du homard et mécanisation 248 209 $ Marché Blais Acquisition d'un vivier à homards 260 562 $ Poisson Salé Gaspésien Amélioration des installations et mécanisation des opérations 393 773 $ Lelièvre, Lelièvre et Lemoignan Automatisation des opérations de transformation des produits crus et cuits 486 075 $ Bureau d'accréditation

des pêcheurs et des aides-pêcheurs du Québec Amélioration du traitement des demandes d'accréditation 115 000 $ Regroupement des pêcheurs professionnels

du sud de la Gaspésie Identification du homard gaspésien - saison 2022 (amélioration de la traçabilité) 100 000 $ Total : 2 603 619 $

Citation

« L'industrie des pêches commerciales est un secteur économique important de la Gaspésie et du Québec, notamment parce qu'il contribue directement à l'augmentation d'une offre alimentaire québécoise durable pour nos citoyens. Les investissements annoncés aujourd'hui permettent aux entreprises et aux organismes de concrétiser des projets innovants et structurants qui amélioreront leur productivité. Notre gouvernement est fier de soutenir les entreprises régionales qui favorisent la vitalité de l'ensemble du territoire. »

M. André Lamontagne, ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, ministre responsable de la région de la Chaudière-Appalaches et ministre responsable de la région du Centre-du-Québec

Faits saillants

Les investissements annoncés font partie intégrante du Plan d'action ministériel pour l'industrie des pêches et de l'aquaculture du Québec 2018-2025.

Les investissements, tant publics que privés, qui sont réalisés dans le cadre de sa mise en œuvre permettent notamment aux entreprises de saisir de nouvelles occasions liées à des conditions de marché favorables, à la croissance de la demande et au développement de secteurs à valeur ajoutée.

SOURCE Cabinet du ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation

Renseignements: Alexandra Houde, Attachée de presse, Cabinet du ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, ministre responsable de la région de la Chaudière-Appalaches et ministre responsable de la région du Centre-du-Québec, Tél. : 418 380-2525, Cell. : 418 456-1461