ST. JOHN'S, NL, le 9 déc. 2022 /CNW/ - L'industrie de la volaille est le deuxième plus grand secteur agricole de Terre-Neuve-et-Labrador. Pour appuyer sa croissance, la députée de St. John's-Est, Joanne Thompson, a annoncé aujourd'hui un investissement fédéral pouvant atteindre 8 millions de dollars à Country Ribbon. Ces fonds aideront l'entreprise à améliorer sa productivité tout en réduisant son empreinte environnementale.

La députée Thompson annonce ce financement au nom de la ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire (AAC), l'honorable Marie-Claude Bibeau, et de la ministre des Langues officielles et ministre responsable de l'Agence de promotion économique du Canada atlantique (APECA), l'honorable Ginette Petitpas Taylor.

Cet investissement, soit jusqu'à 5 millions d'AAC et 3 millions de l'APECA, aidera Country Ribbon à remplacer son système actuel de refroidissement à eau par un système à air. Le nouvel équipement permettra de diminuer la teneur en eau des produits, améliorant ainsi leur goût, en plus de réduire le risque de contamination de la viande. La réduction de la quantité d'eau nécessaire au refroidissement des aliments rend aussi le processus plus écologique.

Comme plus grand producteur et seul transformateur de poulet à Terre-Neuve-et-Labrador, Country Ribbon est un pilier de la communauté agricole dans la province. L'entreprise soutient de nombreux emplois, contribue à la sécurité alimentaire et participe à la croissance économique. Cet investissement permettra au secteur de la volaille de Terre-Neuve-et-Labrador de croître tout en renforçant la résilience du système alimentaire local.

Citations

« Les secteurs sous gestion de l'offre contribuent à la vitalité sociale et économique des communautés rurales ainsi qu'à notre sécurité alimentaire. Investir dans la modernisation du système de refroidissement de Country Ribbon permettra d'augmenter à la fois la qualité et la quantité des aliments produits. »

- L'honorable Marie-Claude Bibeau, ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire

« Les entreprises locales sont vitales pour la communauté. Elles créent des emplois et stimulent l'économie ici dans la région. L'investissement de l'APECA dans cette nouvelle technologie aidera Country Ribbon à améliorer sa productivité et la qualité de son produit, à répondre à la demande du marché et à soutenir sa croissance. »

- L'honorable Ginette Petitpas Taylor, ministre des Langues officielles et responsable de l'Agence de promotion économique du Canada atlantique

« L'investissement du gouvernement du Canada aidera le seul transformateur terre-neuvien à se moderniser en installant de l'équipement novateur, ce qui lui permettra d'améliorer sa productivité. Le projet de Country Ribbon améliorera la sécurité alimentaire de Terre-Neuve et stimulera le développement économique ici à St. John's et partout dans la province. »

- Joanne Thompson, députée de St. John's-Est

« Grâce à l'annonce d'aujourd'hui, Country Ribbon peut désormais commencer la modernisation de ses activités. Vingt millions de dollars seront utilisés immédiatement pour apporter des améliorations au cours de la prochaine année, dont l'installation d'un système de refroidissement à air. Ainsi, un plus grand nombre de poulets peuvent être livrés aux détaillants principaux de Terre-Neuve-et-Labrador. Les consommateurs en seront reconnaissants parce qu'ils pourront obtenir des poulets qui viennent de l'île. Nous remercions les gouvernements canadiens et terre-neuviens de leur engagement envers l'industrie avicole locale. Nous remercions les gouvernements terre-neuviens et canadiens de leur engagement envers l'industrie avicole locale. Ce financement assure la subsistance des fermes locales et des 300 employés de Country Ribbon. »

- Ian MacKinnon, président de Country Ribbon inc.

Faits en bref

L'industrie avicole terre-neuvienne emploie plus de 500 personnes et contribue à la hauteur de 80 millions de dollars au produit intérieur brut de la province.

Country Ribbon, fondé en 2000, est le seul producteur et transformateur intégré de la province. L'entreprise se spécialise dans les produits de volaille congelés et frais, dont les poitrines, les cuisses et les ailes de poulet.

le seul producteur et transformateur intégré de la province. L'entreprise se spécialise dans les produits de volaille congelés et frais, dont les poitrines, les cuisses et les ailes de poulet. AAC alloue cette somme à Country Ribbon sous le Fonds d'investissement pour la transformation des produits sous la gestion de l'offre, qui aide les transformateurs de produits sous gestion de l'offre à s'adapter aux changements des marchés causés par la mise en œuvre d'accords commerciaux internationaux. Le gouvernement du Canada a alloué au total jusqu'à 4,8 milliards de dollars pour aider les producteurs et transformateurs sous gestion de l'offre qui ont perdu des parts de marché en raison de l'AECG, du PTPGP et de l'ACEUM.

a alloué au total jusqu'à 4,8 milliards de dollars pour aider les producteurs et transformateurs sous gestion de l'offre qui ont perdu des parts de marché en raison de l'AECG, du PTPGP et de l'ACEUM. L'Agence de promotion économique du Canada atlantique accorde ces fonds remboursables par le programme Croissance économique régionale par l'innovation. Ce programme finance les projets qui promeuvent la croissance économique durable, améliorent le développement et la croissance des affaires et facilitent l'innovation.

atlantique accorde ces fonds remboursables par le programme Croissance économique régionale par l'innovation. Ce programme finance les projets qui promeuvent la croissance économique durable, améliorent le développement et la croissance des affaires et facilitent l'innovation. Country Ribbon reçoit aussi 800 000 $ du Partenariat canadien pour l'agriculture, en vertu du programme provincial Agriculture Processing and Value-Added Program.

Le Partenariat canadien pour l'agriculture est un investissement de 3 milliards de dollars sur cinq ans (2018-2023) des gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux visant à renforcer et à faire croître le secteur agricole et agroalimentaire du Canada . De ce montant, 2 milliards de dollars sont partagés entre le gouvernement fédéral et les gouvernements PT, selon un ratio de 60:40, pour financer des programmes provinciaux.

Liens supplémentaires

