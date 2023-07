HIGH LEVEL, AB, le 12 juill. 2023 /CNW/ - Les Canadiens s'attendent à vivre dans une société où le système de justice pénale est équitable et impartial et répond aux besoins des victimes. Cela est d'autant plus important lorsque ces victimes ou ces témoins de mauvais traitements et de violence sont des enfants et des jeunes.

Aujourd'hui, l'honorable David Lametti, ministre de la Justice et procureur général du Canada, a annoncé l'octroi d'un financement à la High Level Community Policing Society. Ces fonds appuieront l'élaboration et la mise en œuvre de programmes et de services de soutien pour les enfants, les jeunes et les familles des victimes d'actes criminels au Bison Child and Youth Advocacy Centre. Ce centre offre une approche coordonnée pour répondre aux besoins des enfants et des jeunes victimes ou témoins dans le système de justice pénale. Un cadre unique et adapté aux enfants minimise les traumatismes pour les jeunes victimes ou témoins et les membres de leur famille qui cherchent à obtenir des services.

Le ministère de la Justice Canada versera au Centre 550 000 $ sur cinq ans (2023-2028) dans le cadre de l'Initiative des centres d'appui aux enfants en vue de soutenir le projet de poursuite du développement de services et de prestation continue de services. Grâce au financement, le Bison Child and Youth Advocacy Centre poursuivra le projet pilote et la prestation des services au cours des cinq prochaines années. Les activités du Centre comprennent les suivantes :

diriger le soutien aux enfants, aux jeunes et aux familles, dès le départ et durant l'ensemble du processus d'enquête et des procédures judiciaires, et offrir tout appui supplémentaire nécessaire;

développer de manière continue le Bison Child and Youth Advocacy Centre, y compris la coordination de services en lien avec le Centre et ses activités;

établir un cadre de gouvernance et des protocoles de témoignage, et élaborer des processus en matière de suivi des dossiers, de gestion des données et d'évaluation.

Citations

« Le Bison Child & Youth Advocacy Centre a ouvert ses portes en 2021. La High Level Community Policing Society, l'organisme parrain du Bison Centre, a reçu son premier financement en avril 2023. Grâce à ce financement, nous sommes en mesure de continuer à fournir un soutien et des services aux plus vulnérables lorsqu'ils en ont le plus besoin : les familles, les enfants et les jeunes victimes au sein de notre collectivité et de notre région qui sont touchés par la violence. »

Terry Jessiman

Président du comité

The High Level Community Policing Society

« Nous devons agir pour prendre soin des personnes les plus vulnérables, particulièrement les enfants et leur famille qui sont victimes de violence et de mauvais traitements. La High Level Community Policing Society et le Bison Child and Youth Advocacy Centre fournissent des services aux enfants, aux jeunes et aux familles. Grâce au soutien que notre gouvernement offre à ce projet, nous aidons les enfants et les jeunes à accéder à des services à un seul endroit au sein de leur communauté afin de réduire le traumatisme qu'ils subissent. »

L'honorable David Lametti, C.P., c.r., député

Ministre de la Justice et procureur général du Canada

Faits en bref

Selon les données autodéclarées obtenues dans le cadre de l'Enquête sociale générale de 2014 sur la victimisation, près d'un tiers (32 %) des Canadiens de 15 ans et plus, soit près de neuf millions de personnes, ont déclaré avoir été victimes de violence physique ou sexuelle durant leur enfance.

Le ministère de la Justice Canada a mené une étude sur cinq ans à plusieurs endroits, Comprendre l'évolution et l'incidence des centres d'appui aux enfants, afin de mieux comprendre l'évolution et le fonctionnement de ces centres, de mesurer la satisfaction de la clientèle et d'examiner leurs progrès par rapport aux objectifs de la Stratégie fédérale d'aide aux victimes. Six centres d'appui aux enfants utilisant quatre modèles de prestation ont été sélectionnés pour l'étude. Les résultats ont indiqué ce qui suit :

a mené une étude sur cinq ans à plusieurs endroits, Comprendre l'évolution et l'incidence des centres d'appui aux enfants, afin de mieux comprendre l'évolution et le fonctionnement de ces centres, de mesurer la satisfaction de la clientèle et d'examiner leurs progrès par rapport aux objectifs de la Stratégie fédérale d'aide aux victimes. Six centres d'appui aux enfants utilisant quatre modèles de prestation ont été sélectionnés pour l'étude. Les résultats ont indiqué ce qui suit : 93 % des participants ont déclaré que le soutien reçu de tous les professionnels était utile.

Les parents ou les tuteurs ont également mentionné que le défenseur des droits des victimes représentait le service le plus important qu'ils avaient reçu eux-mêmes (46 %), tandis que le counseling et la thérapie constituaient les services les plus importants offerts à leurs enfants (33 %).

La plupart des jeunes victimes (79 %) et des parents ou tuteurs (91 %) ont reçu des services adaptés à leur culture.

L'Initiative des centres d'appui aux enfants du ministère de la Justice Canada accorde du financement à un nombre limité d'organisations non gouvernementales qui offrent des services aux victimes et dont les programmes et les activités correspondent aux priorités du Fonds d'aide aux victimes géré par le ministère de la Justice Canada .

